تیم فوتبال نفت وگاز گچساران صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه در ورزشگاه شهدای نفت گچساران دوتیم نفت و گاز گچساران و شهدای جویبار از ساعت ۱۴:۱۵ به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیحه یک بر صفر به سود نفتی های گچساران به پایان رسید.

تنها گل این دیدار را رضا قیالی مهاجم تیزپای نفت و گاز گچساران در دقیقه ۲۶ وارد دروازه تیم جویبار کرد تا با این گل تنها گل تیم نفت و پنجمین گل خود در طی این فصل را در کارنامه این بازیها به ثبت برساند.

بازیکنان نفت و گاز گچساران که با انگیزه ای بالا پس از نتایج قابل قبول هفته های گذشته پا به این بازی گذاشته بودند از ابتدای بازی هجومی را در دستور کار خود قرار داده و با هدف قراردادن عمق دفاع تیم جویبار توانستند در درقیقه ۲۶ نخستین گل را در دروازه این تیم وارد کنند.

در این بازی برای تیم فوتبال نفت و گاز گچساران، مجتبی فرهادی، محسن یکه روستا، سامان نورمحمدی، نبی الله اسدی، علی کرمی، رضا قیالی، کامران موسی زاده، اشکان بخشی، علی حدادی فر، حسام مقصودی، قائم اسلامی خواه به میدان رفتند.

همچنین تعویض های این بازی برای تیم نفت و گاز گچساران در دقایق پایانی نیمه دوم بازی بود که در آن محمد مهدی الهایی به جای قائم اسلامی خواه، سامان نورمحمدی به حای مهران غریبی و نبی الله اسدی به جای اسماعیل هاشمی وارد میدان شدند.

از نکات حاشه ای این بازی حضور ایمان جعفر اوغلی بازیکن فصل گذشته تیم نفت گچساران به عنوان کاپیتان تیم جویبار بود که در عکس دسته جمعی بازیکنان تیم نفت و گاز نیز کنار هم تیمی های سابق خود حضور یافت.

همچنین در این بازی میثم منیعی سرمربی تیم شهدای جویبار به دلیل محرومیت از روی سکو بازی را نظاره می کرد.

در این بازی حضور پرشور تماشاگران گچسارانی بسیار قابل توجه بود که تعداد آنها در هر بازی خانگی رو به افزایش است.