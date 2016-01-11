تیم منتخب سال ۲۰۱۵ فیفا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب سال فیفا به شرح زیر است:

دروازه بان: مانوئل نویر

مدافعان: دنی آلوز، مارسلو، سرخیو راموس، تیاگو سیلوا

هافبک ها: آندرس اینیستا، لوکا مودریچ، پل پوگبا

مهاجمان: کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، نیمار