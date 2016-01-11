تیم منتخب سال ۲۰۱۵ فیفا انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب سال فیفا به شرح زیر است:
دروازه بان: مانوئل نویر
مدافعان: دنی آلوز، مارسلو، سرخیو راموس، تیاگو سیلوا
هافبک ها: آندرس اینیستا، لوکا مودریچ، پل پوگبا
مهاجمان: کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، نیمار
در مراسم توپ طلا تیم سال ۲۰۱۵ شامل ۱۱ بازیکن از بهترین های سال گذشته فوتبال جهان انتخاب شد.
نظر شما