  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۲۱:۲۵

مراسم توپ طلا؛

تیم منتخب سال ۲۰۱۵ فیفا انتخاب شد

در مراسم توپ طلا تیم سال ۲۰۱۵ شامل ۱۱ بازیکن از بهترین های سال گذشته فوتبال جهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم منتخب سال فیفا به شرح زیر است:

دروازه بان: مانوئل نویر

مدافعان: دنی آلوز، مارسلو، سرخیو راموس، تیاگو سیلوا

هافبک ها: آندرس اینیستا، لوکا مودریچ، پل پوگبا

مهاجمان: کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، نیمار

کد خبر 3022720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها