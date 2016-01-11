گزارش کامل انتخاب برترین های فوتبال جهان/ پنجگانه طلای لیونل مسی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم پنج جایزه مهم اهدا شد که می توانید در زیر آنها را مشاهده کنید:

* نامزدهای توپ طلا (بهترین بازیکن سال): کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، نیمار ----> که در پایان لیونل مسی جایزه را از آن خود کرد

* بهترین بازیکن زن سال جهان: کارلی لوید، آیا میاما، سلیا ساسیچ ----> که در پایان کارلی لوید جایزه را از آن خود کرد

* بهترین سرمربی مرد سال جهان: پپ گواردیولا، لوئیس انریکه، خورخه سامپائولی ----> که در پایان لوئیز انریکه جایزه را از آن خود کرد

* بهترین سرمربی زن سال جهان: ژیل الیس، مارک سمپسون، نوریو ساساکی ----> که در پایان ژیل الیس جایزه را از آن خود کرد

* جایزه پوشکاش (زیباترین گل سال): الساندرو فلورنزی، وندل لیرا، لیونل مسی ----> که در پایان وندل لیرا جایزه را از آن خود کرد

* جایزه فرپلی یا بازی جوانمردانه سال ----> این جایزه به تمامی افراد و موسسات فوتبالی که از پناهجویان حمایت کردند تعلق گرفت

در این مراسم همچنین 11 بازیکنی که تیم برتر سال 2015 را تشکیل می دادند نیز معرفی شدند که در زیر می توانید آن را مشاهده کنید:

دروازه بان: مانوئل نویر

مدافعان: دنی آلوز، مارسلو، سرخیو راموس، تیاگو سیلوا

هافبک ها: آندرس اینیستا، لوکا مودریچ، پل پوگبا

مهاجمان: کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، نیمار