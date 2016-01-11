  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۱ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۱۷

کریستیانو رونالدو:

کاش پای چپ مسی مال من بود/ به پاس مربیان و کاپیتان ها اینجا هستم

کاش پای چپ مسی مال من بود/ به پاس مربیان و کاپیتان ها اینجا هستم

ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید اعتراف کرد لیونل مسی نسبت به او چپ پای بهتری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم توپ طلای امسال لیونل مسی موفق شد برای پنجمین بار به عنوان مرد سال فوتبال جهان برگزیده شود.

کریستیانو رونالدو که در این مراسم حضور یافته است در این خصوص اظهار کرد: پای چپ مسی فوق العاده است. دوست داشتم پای چپش مال من می بود. 

وی در ادامه افزود: برای من شگفت آور نیست اگر مسی شانس بهتری برای بردن توپ طلا دارد. اما من برای یک دلیل به این مراسم آمدم. به خاطر رای هایی که مربیان و کاپیتان های سراسر دنیا دادند. 

رونالدو در ادامه گفت: من نتوانستم در این سال جام ببرم اما برایم سال بزرگی بود. خیلی خوشحالم که برای هشتمین بار اینجا هستم. 

کد مطلب 3022754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها