کاش پای چپ مسی مال من بود/ به پاس مربیان و کاپیتان ها اینجا هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم توپ طلای امسال لیونل مسی موفق شد برای پنجمین بار به عنوان مرد سال فوتبال جهان برگزیده شود.

کریستیانو رونالدو که در این مراسم حضور یافته است در این خصوص اظهار کرد: پای چپ مسی فوق العاده است. دوست داشتم پای چپش مال من می بود.

وی در ادامه افزود: برای من شگفت آور نیست اگر مسی شانس بهتری برای بردن توپ طلا دارد. اما من برای یک دلیل به این مراسم آمدم. به خاطر رای هایی که مربیان و کاپیتان های سراسر دنیا دادند.

رونالدو در ادامه گفت: من نتوانستم در این سال جام ببرم اما برایم سال بزرگی بود. خیلی خوشحالم که برای هشتمین بار اینجا هستم.