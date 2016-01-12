ولید المعلم با مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، ولید المعلم وزیرخارجه سوریه در دیدار با «آجیت دووال» مشاور امنیت ملی هند اوضاع سیاسی منطقه خاورمیانه و تلاش برای مبارزه با تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد.

دستیابی به راهکار سیاسی حل بحران سوریه و تقویت مناسبات دوجانبه از دیگر محورهایی بود که در این دیدار مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وزیرخارجه سوریه در این دیدار بر آمادگی سوریه برای همکاری با هند در زمینه مبارزه با تروریسم در راستای حفظ منافع دو کشور و صلح و امنیت جهانی تاکید کرد.

ولید المعلم همچنین ضرورت الزام کشورهای حامی تروریسم برای متوقف ساختن حمایت های خود از گروه های تروریستی که آفتی خطرناک برای امنیت و ثبات جهان بشمار رفته و نشان دهنده عدم احترام این کشورها به مقررات بین المللی است را مورد تاکید قرار داد.

«آجیت دووال» مشاور امنیت ملی هند نیز بر توجه هند به تلاش ها برای مبارزه با تروریسم و دستیابی به راهکار سیاسی حل بحران سوریه تاکید کرده و اظهار داشت که تروریسم خطری است که دامنگیر دو کشور و همچنین منطقه و جهان است.

وی همچنین بر ضرورت همبستگی تلاش های بین المللی برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از آن تاکید کرد.

گفتنی است ولید المعلم روز دوشنبه به منظور مذاکره با مقامات هندی پیرامون اوضاع منطقه و جهان و راهکارهای تقویت مناسبات دوجانبه در سفری چهار روزه وارد هند شد.