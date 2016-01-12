مسی به سه هم تیمی خود رای داد/ نام گرث بیل در لیست رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از انتشار فهرست سرمربیان و کاپیتان های تیم های مختلف جهان توسط فیفا مشخص شد که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در فهرست سه نفره خود به چه بازیکنانی رای داده‌اند.

در این بین لیونل مسی سه هم تیمی خود را برگزید. وی به لوئیس سوارز، نیمار و آندرس اینیستا رای داد و کریستیانو رونالدو هم کریم بنزما، خامس رودریگز و گرث بیل را برگزید. حضور بیل در لیست رونالدو با توجه به رابطه نه چندان خوب شان جالب توجه بود.

لیونل مسی در مجموع ۴۱.۳۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد و کریستیانو رونالدو هم ۲۷.۷۶ درصد آرای کلی را از آن خود کرد. باستین شواینی اشتایگر و رابرت لواندوفسکی از جمله کاپیتان های سرشناسی بودند که مسی را مستحق دریافت توپ طلا ندانستند.