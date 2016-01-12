  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۲ دی ۱۳۹۴، ۸:۴۴

فیفا منتشر کرد؛

مسی به سه هم تیمی خود رای داد/ نام گرث بیل در لیست رونالدو

مسی به سه هم تیمی خود رای داد/ نام گرث بیل در لیست رونالدو

لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در آرای خود به سه بازیکن بارسلونا و رئال مادرید رای دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از انتشار فهرست سرمربیان و کاپیتان های تیم های مختلف جهان توسط فیفا مشخص شد که لیونل مسی و کریستیانو رونالدو در فهرست سه نفره خود به چه بازیکنانی رای داده‌اند.

در این بین لیونل مسی سه هم تیمی خود را برگزید. وی به لوئیس سوارز، نیمار و آندرس اینیستا رای داد و کریستیانو رونالدو هم کریم بنزما، خامس رودریگز و گرث بیل را برگزید. حضور بیل در لیست رونالدو با توجه به رابطه نه چندان خوب شان جالب توجه بود.

لیونل مسی در مجموع ۴۱.۳۳ درصد آرا را به خود اختصاص داد و کریستیانو رونالدو هم ۲۷.۷۶ درصد آرای کلی را از آن خود کرد. باستین شواینی اشتایگر و رابرت لواندوفسکی از جمله کاپیتان های سرشناسی بودند که مسی را مستحق دریافت توپ طلا ندانستند.

کد مطلب 3022820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها