استالونه از دنباله «کرید» گفت/ اکران در نوامبر ۲۰۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کمپانی ام‌جی‌ام می‌خواهد دنباله فیلم «کرید» را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ اکران کند و این مساله به فیلم اجازه می‌دهد دقیقا دو سال بعد از اکران اولین قسمت با نقش‌آفرینی مایکل بی. جوردن، وارد سینماها شود. این فیلم کمپانی برادران وارنر تا به حال بیش از ۱۰۵ میلیون دلار در باکس‌آفیس داخلی فروش کرده و دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مرد مکمل را هم برای سیلوستر استالونه به ارمغان آورده است.

گری باربر مدیر عامل ام‌جی‌ام گفت این تاریخ هنوز کاملا رسمی نشده است. اگر قرار باشد فیلم واقعا به این زودی اکران شود، ممکن است رایان کوگلر - که در حال حاضر در حال مذاکره برای کارگردانی «پلنگ سیاه» است - نتواند روی صندلی کارگردانی آن بنشیند.

ورایتی در یکی از گزارش‌های جدیدش با استالونه صحبت کرد و او به این امکان اشاره کرد که ممکن است به خاطر برنامه کاری سنگین، کوگلر فقط به عنوان تهیه‌کننده اجرایی در فیلم دوم «کرید» حضور داشته باشد. استالونه گفته بود: می‌دانم رایان حدود دو سال کار دارد. در حالی که برای ساختن یک دنباله، یک بازه زمانی وجود دارد که مردم در آن بازه فیلم را قبول خواهند کرد.

استالونه همچنین از یکی از خطوط داستانی احتمالی فیلم هم صحبت کرد. بر مبنای حرف‌های وی ممکن است داستان فیلم بعدی در گذشته اتفاق بیفتد و کارل ودرز دوباره در نقش آپولو کرید فقید ظاهر شود. استالونه گفت: رایان ایده‌هایی از عقب و جلو رفتن زمان دارد و اینکه عملا راکی و آپولو را دوباره کنار هم ببینیم. به «پدرخوانده ۲» فکر کنید! او به چنین چیزی فکر می‌کند که به نوعی جاه‌طلبانه است.