۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۱

پس از انتخاب مسی به عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۱۵ فوتبال دنیا

پوگبا: من هم روزی صاحب توپ طلا می‌شوم

صاحب عجیب‌ترین تیپ مراسم بهترین‌های سال ۲۰۱۵ فوتبال دنیا از رویاها و تلاش‌هایش برای تبدیل شدن به مرد شماره یک این وادی حرف زد.

خبرگزاری تسنیم نوشت: پل پوگبا، ستاره فرانسوی یوونتوس که با تیپ عجیب و همراهی مادرش، چهره ویژه مراسم انتخاب بهترین‌های سال ۲۰۱۵ فوتبال دنیا بود، ادعا کرد روزی توپ طلای جهان را به دست می‌آورد اما تا آن زمان باید کارهای زیادی انجام دهد.

یکی از اعضای تیم منتخب سال درباره مراسم گفت: امیدوارم همین‌گونه ادامه بدهم و روزی توپ طلای جهان را در آغوش بگیرم اما تا آن زمان باید کارهای زیادی جهت پیشرفت انجام دهم.امروز وقتی به نقطه شروع دوران حرفه‌ای‌ام برگشتم، احساس بزرگی و موفقیت کردم.برای خودم خوشحالم اما بیشتر برای آن‌هایی شاد هستم که کمک کردند به این جا برسم.

او در ادامه ضمن طفره رفتن از اظهارنظر درباره شایعه پیوستن به بارسا با این جملات از استحقاق آلگری و بوفون،سرمربی و هم‌تیمی‌اش در یوونتوس برای قرار گرفتن در لیست کاندیداهای سرمربی و بازیکن برتر سال حرف زد: بدون شک آلگری و بوفون مستحق دریافت این جایزه بودند.بوفون بی‌تردید شماره یک است و هر روز بهتر می‌شود.

