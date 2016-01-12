هشتم خردادماه ۹۵ آغاز مسابقات انتخابی المپیک ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مرحله مسابقات والیبال انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریو از هشتم تا ۱۶ خردادماه به میزبانی ژاپن برگزار می شود. در مسابقات انتخابی المپیک ژاپن ۱۲ تیم حضور دارند که در دو گروه هشت و چهار تیمی به صورت جداگانه برای کسب سهمیه المپیک تلاش می کنند.

تیم ملی والیبال ایران در گروه هشت تیمی با تیم های استرالیا، چین، ژاپن (میزبان)، ونزوئلا، کانادا، لهستان و فرانسه برای چهار سهمیه المپیک که به تیم های اول تا سوم و بهترین تیم آسیایی تعلق می گیرد، مسابقه خواهد داد.

در گروه چهار تیمی نیز تیم های مکزیک، شیلی و تیم های دوم و سوم منطقه آفریقا برای یک سهمیه که قهرمان این رقابت ها خواهد بود، به مصاف یکدیگر می روند. مسابقات والیبال مردان المپیک ۲۰۱۶ برزیل با حضور ۱۲ تیم برگزار می شود که تاکنون حضور تیم های آمریکا، ایتالیا، آرژانتین، روسیه، کوبا و برزیل به عنوان میزبان قطعی شده است.



شش سهمیه دیگر المپیک ۲۰۱۶ باقی مانده است که پنج سهمیه در رقابتهای ژاپن مشخص می شود. یک سهمیه نیز به قهرمان مسابقات انتخابی منطقه آفریقا تعلق دارد که این رقابت ها از ۱۷ دیماه در کنگو آغاز شده است و ۲۴ دیماه با معرفی قهرمان به پایان می رسد.



در حال حاضر تیم های مصر، الجزایر، کامرون و تونس به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه یافته اند که قهرمان، مستقیم سهمیه المپیک خواهد گرفت و تیم های دوم و سوم نیز به مسابقات گروه چهار تیمی ژاپن راه خواهند یافت.

بیست و هفتمین دوره لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۶ نیز با حضور ۳۶ تیم در سه سطح از ۲۶ خرداد تا ۲۷ تیرماه سال ۹۵ برگزار می شود.