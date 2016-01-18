نخست وزیر عراق آغاز اجرای توافقنامه هسته ای را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق ضمن تبریک به ایران برای اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های اقتصادی ابراز امیدواری کرد این امر به تقویت ثبات در منطقه کمک نماید.

العبادی در بیانیه ای که از سوی دفترش منتشر شده است، گفت: به نمایندگی از دولت و ملت عراق به دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران به خاطر لغو تحریم ها و اجرایی شدن توافقنامه هسته ای تبریک می گوییم. امیدواریم این توافق تاریخی به تقویت امنیت، ثبات و توسعه کشورها و ملت های منطقه کمک کند.

نخست وزیر عراق افزود: این توافقنامه در سایه چالش های امنیتی و اقتصادی فراوان منطقه بدست آمد و نیاز است که تلاش ها را در جهت خدمت به منافع ملت ها و تقویت فرصت های توسعه و صلح هدایت کنیم.

گفتنی است در پی اعلام آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عمل کردن ایران به تعهدات خود بر اساس برجام، تحریم های ظالمانه علیه ایران روز یکشنبه رسما برداشته شد و اتحادیه اروپا و واشنگتن اعلام کردند تحریم های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو می کنند.