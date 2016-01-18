انریکه: ترجیح دادیم نیمه دوم در مورد مسی خطر نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا شب گذشته موفق شد با نتیجه ۶ بر صفر به برتری برسد. لیونل مسی گل نخست بارسا را از روی نقطه پنالتی به ثمر برساند. این بازیکن در ادامه از ناحیه عضله دچار کشیدگی شد و نیمه دوم بازی را از دست داد.

لوییس انریکه در نشست خبری پس از پایان بازی گفت: مصدومیت مسی جزئی است و تحت آزمایش قرار می گیرد تا اطلاعات بیشتری به دست بیاوریم. با این حال ترجیح دادیم نیمه دوم در خصوص این بازیکن خطر نکنیم. من آسیب دیدگی هیچ بازیکنی را دوست ندارم. حال تصور کنید این بازیکن مسی باشد.

جوردی آلبا نیز به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه رباط تا ۱۰ روز قادر به همراهی بارسا نخواهد بود.