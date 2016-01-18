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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۷

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران خبر داد:

تأخیر دوساعته شروع به كار مدارس متوسطه شهر تهران در روز سه شنبه

تأخیر دوساعته شروع به كار مدارس متوسطه شهر تهران در روز سه شنبه

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: كلیه مدارس متوسطه (دوره اول و دوم) شهر تهران فردا سه شنبه ۲۹ دیماه با تأخیر دو ساعته آغاز به كار خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ثقفی گفت: با توجه به مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا و تأخیر دو ساعته شروع به کار ادارات دولتی و خصوصی شهر تهران، كلیه مدارس متوسطه (دوره اول و دوم) شهرتهران نیز فردا سه‌شنبه ۲۹ دیماه با دو ساعت تاخیر آغاز به كار خواهند كرد.

بر اساس جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران که روز گذشته برگزار شد، کلیه مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی سراسر شهر تهران، کهریزک و شهرستان ری در روزهای دوشنبه و سه شنبه تعطیل شد. همچنین مقرر شد، ساعات کاری کلیه ادارات دولتی و خصوصی شهر تهران و ری به جز مراکز درمانی، بانکها و نیروهای نظامی و انتظامی صرفا در روز سه شنبه با دو ساعت تأخیر آغاز شود.

پیش بینی ها حاکی از آن است که امروز و فردا شاخص آلودگی هوا افزایش یافته و احتمالا از مرز ۱۵۰ (ناسالم برای همه افراد) عبور کند که این تصمیم برای جلوگیری از این اتفاق گرفته شد.

کد مطلب 3027459

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