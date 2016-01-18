حمایت چهره های هنر و ورزش از کودکان کار

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از هنرمندان و ورزشکاران همزمان با برپایی نمایشگاه نقاشی کودکان کار که ۲۹دی ماه به مناسبت روز هوای پاک در برج میلاد تهران برپا می شود از حامیان خود برای حضور در این نمایشگاه خیریه دعوت کردند.

رضا یزدانی، رویا تیموریان، وحید طالب لو، طناز طباطبایی، برزو ارجمند، سید علی صالحی، رضا كاظمی، امیرعلی نبویان، امیر آقایی، شبنم مقدمی، اشكان خطیبی، آرش كشاورزی، سید محمد موسوی، سیاوش صفاریان پور، شهرزاد عبدالمجید از جمله هنرمندانی هستند که ضمن حمایت و اعلام حضور در نمایشگاه نقاشی کودکان کار با عنوان «هوای شهرم را آبی کشیدم» از حامیان خود درخواست کردند با مراجعه به نمایشگاه خیریه نقاشی کودکان کار و خرید آثار در تامین هزینه های آموزشی و مدارس کودکان کار کمک کنند.

نمایشگاهی از آثار نقاشی کودکان کار با موضوع آلودگی هوا و با شعار «هوای شهرم را آبی کشیدم» برای حمایت از کودکان کار در برج میلاد تهران همزمان با روز هوای پاک در ۲۹ دی ماه در گالری شرقی یادمان ملی ایرانیان برپا می شود.



این نمایشگاه یک روزه آثار نقاشی کودکان کار دو مدرسه صبح رویش در منطقه ۱۲ و ایلیا منطقه ۲۰ با موضوع آلودگی هوا بوده و قرار است عواید فروش این آثار به نفع کودکان کار این دو مدرسه هزینه شود.



نمایشگاه «هوای شهرم را آبی کشیدم» با مشارکت برج میلاد تهران و هفته نامه تهران شهر برگزار می شود و علاقمندان می توانند روز ۲۹ دی ماه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.



همچنین برنامه ای با حضور هنرمندان سینما، تئاتر، ورزشکاران و نیکوکاران پایتخت از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.