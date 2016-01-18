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۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

برخی مدارس شیراز به دلیل قطعی آب تعطیل شد

برخی مدارس شیراز به دلیل قطعی آب تعطیل شد

شیراز – به دلیل افت فشار و قطعی آب در برخی نقاط شهر شیراز تعدادی از مدارس تعطیل یا نیمه تعطیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته موضوع قطع شدن آب در برخی نقاط شهر شیراز بارها مطرح و اطلاع رسانی شد که به دلیل تعمیرات خط انتقال آب از سد درود زن به شیراز به مدت ۲۶ ساعت از امروز شاهد قطعی آب و یا از دست رفتن فشار آب خواهیم بود.

در این راستا سخنگو و مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش فارس نیز در گفتگو با مهر، در خصوص وضعیت مدارس گفت: اکثر مدارس حاضر در منطقه های شامل قطعی آب دارای ذخیره منبعی هستند و برای برخی دیگر نیز برنامه ریزی لازم انجام شده است.

حمید رضا شعبانی تاکید کرد: همچنین برخی از مدارس که دارای تعداد دانش آموز زیاد هستند با هماهنگی مسئول منطقه و مدیر، تعطیل شدند و این موضوع به اطلاع والدین دانش آموزان رسانده شده است.

کد مطلب 3027722

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