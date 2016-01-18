برخی مدارس شیراز به دلیل قطعی آب تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته موضوع قطع شدن آب در برخی نقاط شهر شیراز بارها مطرح و اطلاع رسانی شد که به دلیل تعمیرات خط انتقال آب از سد درود زن به شیراز به مدت ۲۶ ساعت از امروز شاهد قطعی آب و یا از دست رفتن فشار آب خواهیم بود.

در این راستا سخنگو و مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش فارس نیز در گفتگو با مهر، در خصوص وضعیت مدارس گفت: اکثر مدارس حاضر در منطقه های شامل قطعی آب دارای ذخیره منبعی هستند و برای برخی دیگر نیز برنامه ریزی لازم انجام شده است.

حمید رضا شعبانی تاکید کرد: همچنین برخی از مدارس که دارای تعداد دانش آموز زیاد هستند با هماهنگی مسئول منطقه و مدیر، تعطیل شدند و این موضوع به اطلاع والدین دانش آموزان رسانده شده است.