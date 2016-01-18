علی پناهی در گفتگو با مهر با اشاره به فراهم بودن تمام زیرساخت‌های معاملاتی و نظارتی برای آغاز معاملات بازار مشتقه ارز، گفت: با تصویب نهایی شورای عالی بورس، ظرف یک هفته شاهد ثبت نخستین معاملات آتی ارز در بورس کالا خواهیم بود.

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران گفت: با توجه به فقدان بازاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و بازاری که بتواند در بحث سرمایه گذاری خارجی و تسهیل مبادلات بین المللی تاثیر گذار باشد، شورایعالی بورس کلیات راه اندازی بازار مشتقه ارز را به تصویب رسانده است که به نظر می رسد با اجرایی شدن برجام، لزوم آغاز به کار این بازار بیش از گذشته احساس می شود.

وی با اشاره به اینکه بازاری برای پوشش نوسانات ارز در تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید نیز پیش بینی شده است گفت: بورس کالای ایران طی ماه ها و هفته های اخیر با تشکیل کارگروه های فنی درون سازمانی و همچنین تعامل و مذاکرات با فعالان بازار به ویژه کارگزاران، صرافی ها و بانک ها همه جوانب را برای آغاز به کار بازار مشتقه ارز در نظر گرفته است تا معاملات آتی ارز بدون کوچکترین تردیدی امکان راه اندازی پیدا کند.

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران افزود: با توجه به نشست های برگزار شده به نظر می رسد که علاوه بر کارگزاران، بسیاری از معامله گران و بازیگران بازار ارز نیز با نحوه معاملات قراردادهای آتی و بسترهای معاملاتی بورس کالای ایران آشنایی مناسب داشته باشند که به این ترتیب امکان راه اندازی این بازار در کمترین زمان و بدون وجود مانعی خاص وجود دارد.

پناهی ادامه داد: بورس کالای ایران با دارا بودن سابقه حدود ۸ ساله در حوزه بازار مشتقه که انعقاد بالغ بر ۱۰میلیون قرارداد آتی سکه طلا توسط هزاران معامله گر را تجربه کرده است، از زیرساخت های لازم معاملاتی و نظارتی برخوردار بوده به طوریکه در صورت تایید نهایی شورایعالی بورس برای راه اندازی بازار مشتقه ارز، این بازار ظرف یک هفته راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه با استقرار سیستم های نظارتی دقیق، قدرت پشتیبانی مناسبی از معاملات بازار مشتقه وجود دارد، گفت: وجود سامانه های معاملاتی متناسب با استاندارهای بین المللی در کنار مکانیسم تسویه و پایاپای سیستماتیک همه مقدمات لازم را برای راه اندازی معاملات آتی ارز فراهم کرده است.

معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران در پایان با اشاره به اینکه طی ۸ سال گذشته انواع نوسانات ضعیف و شدید قیمت سکه را پشت سر گذاشته ایم، تصریح کرد: وجود سامانه های نظارتی قوی و قوانین مناسب از جمله دستورالعمل انضباطی کارگزاران و رسیدگی به تخلفات اشخاص، وجود کارشناسان خبره برای نظارت بر حسن انجام معاملات و رصد قیمت دارایی های پایه و همچنین امکان ایجاد سازوکاری برای کشف قیمت در شرایط بحرانی از مواردی است که فرآیند نظارت بر معاملات آتی ارز را فراهم می کند.