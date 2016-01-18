تماشاگران جشنواره پراگ به «احتمال باران اسیدی» جایزه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «احتمال باران اسیدی» به کارگردانی بهتاش صناعی ها برنده جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در جشنواره پراگ شد.

بهتاش صناعی ها کارگردان این فیلم سینمایی پس از دریافت جایزه از این میزان استقبال مردم پراگ از سینمای ایران و فیلم «احتمال باران اسیدی» ابراز خرسندی کرد.

فیلم های «قصه ها»، «تاکسی»، «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «ملبورن»، «سیزده»، «امروز» و «پریدن از ارتفاع کم» دیگر فیلم های ایرانی حاضر در بخش مسابقه بودند.

«احتمال باران اسیدی» از هجدهم آبان ماه در گروه «هنر و تجربه» به نمایش در آمده است. این فیلم در سی و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد.

«احتمال باران اسیدی» پیش تر موفق شده بود جایزه نتپک جشنواره استرالیا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کلمبو و استعداد درخشان جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی را از آن خود کند. این فیلم سینمایی همچنین در جشنواره های معتبر بین المللی دیگری نیز حضور داشته است.

شمس لنگرودی، مریم مقدم، پوریا رحیمی سام در «احتمال باران اسیدی» به ایفای نقش می پردازند و روح الله برادری و سمیرا برادری تهیه کنندگان آن هستند.