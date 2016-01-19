بازدید مدیران تلویزیون از پشت صحنه سریال «غیرعلنی»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه ۲ سیما و امین صدیقی رئیس مرکز گسترش فیلمنامه‌ نویسی صدا و سیما امروز در کنار اهالی مطبوعات و رسانه در لوکیشن مینی سریال «غیرعلنی» واقع در غرب تهران از تازه ترین ساخته مهرداد خوشبخت بازدید کردند و در جریان روند تولید قرار گرفتند.

این مجموعه تلویزیونی که به تهیه کنندگی رضا جودی جلوی دوربین می رود امروز با بازی برزو ارجمند، بهاره رهنما، متین ستوده همراه بود و اساس قصه داستان رقابت انتخاباتی سه جوان است که یکی از آن ها عشق به یک دختر را در دل دارد و پیروزی خود در انتخابات را به منزله اثبات خود به خانواده دختر می داند.

جعفری جلوه روند تولید این مجموعه را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: آچه بیشتر باید در سازمان صدا و سیما مورد توجه قرار بگیرد داشتن یک متن مشخص و فرصت کافی برای شرایط تولید آن است. تجربه نشان داد تولیدات نزدیک به مناسبت ها و عدم زمان کافی به کیفیت کار لطمه وارد می کند و بنابر این باید از اشتباهات گذشته درس گرفت.

مینی سریال «غیرعلنی» توسط مهدی حمزه و حسین تراب نژاد در ۱۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی به رشته تحریر درآمده است.