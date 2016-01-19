معاون هنری وزیر ارشاد از دبیرخانه جشنواره تجسمی فجر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۷ دی‌ماه همزمان با آغاز مرحله نهایی انتخاب آثار جشنواره هشتم تجسمی فجر علی مرادخانی معاون هنری به همراه مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر با حضور در دبیرخانه این رویداد ضمن دریافت گزارش روند فعالیت‌های صورت گرفته توسط دبیرخانه با شورای هنری جشنواره هنرهای تجسمی فجر به بحث و تبادل نظر پرداخت.

این دیدار پیش از آغاز مرحله نهایی انتخاب آثار جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور مجتبی آقایی دبیر هشتمین جشنواره تجسمی فجر، عبدالرحیم سیاهكارزاده دبیر اجرایی، جمشید حقیقت‌شناس دبیر هنری، رضا یساولی، بهمن عبدی، مهنوش مشیری، اصغر کفشچیان مقدم، ایرج نعیمایی، مهران هوشیار، محمدمهدی رحیمیان، پریسا خضابی، اعضای شورای هنری هشتمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر برگزار شد.

مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی گفت: از ابتدای امسال با تاکیدات معاون امور هنری درباره انتخاب به موقع دبیر جشنواره، با پذیرش مسئولیت دبیری جشنواره توسط مجتبی آقایی، فعالیت‌های مربوط به جشنواره به سرعت ساماندهی شد به گونه‌ای که در حال حاضر در وضعیتی به سر می‌بریم که عمده اتفاقات اصلی و زیربنایی جشنواره امسال انجام شده و همانگونه که تاکید و هدف معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر کیفی‌گرایی و توجه افزون‌تر به موضوع اقتصاد هنر بوده، تلاش کردیم تا به این هدف‌گذاری دست پیدا کنیم.

مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی افزود: هم اکنون در نقطه‌ای هستیم که برنامه جشنواره تا حد بسیار زیادی مشخص شده و در حال حاضر فضای مناسبی برای برگزاری مطلوب جشنواره فراهم شده است.

در ادامه مجتبی آقایی ضمن تقدیر از حضور معاون هنری و مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد طی ارائه گزارش روند برگزاری جشنواره گفت: جشنواره هشتم تغییر رویکردی در این دوره داشت که مهمترین بخش آن توجه به موضوع هنر معاصر بود تا در جهت حرکت به سمت یک جشنواره معتبر هنری قرار گیرد. مجموعه‎ برنامه‌هایی که در این راستا برای این دوره از جشنواره فجر از سوی شورای هنری درنظر گرفته شد، با توجه به کیفیت و کمیت آثار دریافتی مؤید این موضوع است که رویکرد امسال جشنواره در جهت درستی قرار گرفته است.

وی افزود: در این دوره ۴۹۱۵ هنرمند ایرانی و خارجی ۹۲۳۰ اثر به جشنواره ارسال کردند که در این میان ۱۰۵ اثر از هنرمندان ۴۰ کشور جهان بود. بر اساس رویکردهای جدید جشنواره و طبق اعلام فراخوانی که منتشر شد، هنرمندان باید آثار رزومه ای خود را به دبیرخانه ارسال می کردند تا شورای هنری بر اساس شناخت کافی، آثار را بررسی و ارزیابی می کردند. بر همین اساس شورای هنری جشنواره ۲۰ هزار اثر را در مرحله اولیه ارزیابی و ۳۷۸ اثر را با توجه به اولویت‌ها فراخوان جشنواره انتخاب کردند که از امروز مرحله دوم انتخاب آثار آغاز خواهد شد.

آقایی با بیان اینکه امسال رشته‌ها در جشنواره حذف شده‌اند، افزود: به جز تخصصی بودن بخش‌ها، تمایل داشتیم که مصرف‌کننده آثار این دوره از جشنواره مردم باشند. پیش از این نمایشگاه‎ها از طریق متخصصان قضاوت می‌شد و علاقه داشتیم امسال آثاری را انتخاب کنیم که برای مردم ایجاد شناخت هنر کند و آنها دوست داشته باشند این آثار را ببینند.

دبیر جشنواره هشتم هنرهای تجسمی فجر با اشاره به اینکه تنوع آثار رسیده در جشنواره امسال بیشتر شده است اظهار کرد: آثاری به دست ما رسیده است که چند وجهی هستند و مدیوم‌های مختلف در آنها استفاده شده است. اکنون به نظر من با برداشتن مرزهای میان‏ رشته‎ای در جشنواره، نیو مدیا و آثار بین رشته‎ای راهی را پیدا کردند تا در جشنواره تجسمی فجر حضور داشته باشند.

آقایی با بیان اینکه جشنواره‌های ملی در همه کشورها وجود دارند گفت: این جشنواره‌های ملی معمولا به برندی معتبر تبدیل می‌شوند که مردم و هنرمندان از آن استقبال می‌کنند و ما نیز باید با اجرای سیاست‎های کلان در این جهت حرکت کنیم. جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید در ذهن مردم قرار گیرد و هنرمندان تمایل داشته باشند در آن شرکت کنند و مردم نیز از آن استقبال کنند. یک فعالیت ملی باید این ویژگی‌ها را داشته باشد و باید مکانی باشد که عموم مردم آن را دوست داشته باشند، از آن بازدید کنند و آثار هنری خریداری کنند.

دبیر جشنواره هشتم از «ایران آرتکس» به عنوان بخش جدید این رویداد هنری نام برد و گفت: با برپایی «ایران آرتکس» در جشنواره هشتم شرایط گفتمان هنر و اقتصاد را رقم خواهیم زد تا فعالان عرصه هنرهای تجسمی در راستای شناسایی فرصت های رونق بخشی اقتصاد هنرهای تجسمی فعال شوند. این بخش از جشنواره با دعوت از انجمن ها، تشکل ها، صنوف، سازمان های دولتی، غیر دولتی، نگارخانه ها، موزه ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، تولیدکنندگان و فعالان مرتبط با هنرهای تجسمی تلاش دارد تا با ایجاد شرایط گفتمانی، باعث رونق بخشیدن به مقوله اقتصاد هنر شود.

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ادامه ابراز امیدواری کرد این معاونت بتواند در مدت زمان باقیمانده فضایی را فراهم سازد تا دست اندرکاران جشنواره بتوانند با فراغ بال بیشتری به انجام امور محوله بپردازند.

وی گفت: وقتی انجام یک برنامه به گستردگی جشنواره هنرهای تجسمی فجر توسط تیمی آشنا و متخصص به امور اجرایی و فضای هنری کشور برگزار می‌شود میزان آسودگی خاطر از انجام صحیح و کم نقص آن افزایش می‌یابد.

معاون هنری افزود: در سیاست‌های کلی دولت، بحث هویت بسیار دارای اهمیت است و از همین رو توجه به مقوله مهمی چون ایران فرهنگی در جشنواره هنرهای تجسمی باید دوچندان شود چرا که ایران فرهنگی، خود هویت درخشانی است که چنانچه به شکل صحیح معرفی شود تاثیرات گسترده، سازنده و مثبتی در همه ارکان جامعه، سطح کشور و حتی در حوزه بین‌الملل به همراه خواهد داشت.

مرادخانی با تاکید بر ضرورت مراودات فرهنگی، توجه لازم به مقوله اقتصاد هنر و تبیین آن در جشنواره امسال را قابل توجه ذکر کرد و در خاتمه گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر باید محلی باشد برای تبادل ایده‌ها و افکار و دارای انرژی بسیار مناسبی که بتواند پاسخگوی بخش اعظمی از سلایق و انتظارات متنوع جامعه هنری باشد.

در ادامه این نشست معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای شورای هنری این دوره از جشنواره به گفتگو و تبادل نظر پرداخت و در ادامه از آثار رسیده به دبیرخانه هشتمین جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر بازدید کرد.