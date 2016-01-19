پروژه آبرسانی به دهدشت غربی ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران فاز اول پروژه آبرسانی به دهدشت غربی را شامل سد انحرافی، دو مرحله ایستگاه پمپاژ، مخازن بین راهی، اجرای حدود ۳۰ کیلومتر خط انتقال اصلی و مخازن توزیع آب عنوان کرد و افزود: بهره برداری از این فاز حدود ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه این فاز در حال حاضر حدود ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: اعتبار مصوب این پروژه در سال جاری ۱۶ میلیارد تومان است.

لطفی یادآور شد: تأمین لوله مورد نیاز این طرح از طریق بیش از ۲۰ میلیارد تومان فاینانس داخلی در حال انجام است.

وی بیان کرد: پیگیر افزایش اعتبار این پروژه در سالهای آینده هستیم و در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز امکان بهره برداری از این پروژه در طی دو سال آینده وجود دارد.

مدیرعامل آب منطقه ای عنوان کرد: اما در شرایط فعلی با اعتبارات کمی که در سالهای اخیر به این پروژه اختصاص یافت، شاید در این فرجه زمانی که به لحاظ فنی امکان اجرای پروژه وجود دارد اما در عمل نتوانیم از آن بهره برداری کنیم.

لطفی اضافه کرد: اجرای شبکه اصلی و فرعی این پروژه بر اساس تفاهمات منعقد شده با سازمان جهاد کشاورزی قرار است از محل اعتبارات توسعه شبکه های آبیاری این سازمان انجام شود.