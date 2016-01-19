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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

دانشگاه شریف با شرکت مترو تفاهم نامه همکاری امضا کرد

دانشگاه شریف با شرکت مترو تفاهم نامه همکاری امضا کرد

دانشگاه صنعتی شریف و شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه با هدف همکاری های علمی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد فضای تعاملی میان شرکت بهره برداری مترو تهران و دانشگاه صنعتی شریف، استفاده مطلوب از امکانات موجود دو نهاد و نیز شناسایی زمینه‌های همکاری و به‌کارگیری توانایی‌های علمی و تخصصی به صورت مشترک امضا شد.

دانشگاه صنعتی شریف از سال ۹۱ به عنوان مشاور شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران فعالیت می کند.

تدوین دانش فنی و تجهیزات، ارزیابی پیمانکاران توانمند و صدور گواهینامه‌ کیفیت برای قطعات ساخته شده توسط سازندگان داخلی مهم ترین فعالیت های این دانشگاه برای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران بوده است.

مثلث تولید داخل با سه مؤلفه اصلی خود از جمله شرکت بهره برداری مترو(به عنوان کارفرما)، مرکز توسعه خود کفایی دانشگاه صنعتی شریف(به عنوان مشاور) و سازندگان توانمند داخلی توانسته‌اند تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی ارزی بابت بومی سازی تجهیزات مورد نیاز شرکت مترو داشته باشند.

کد مطلب 3028916

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