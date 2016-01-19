دانشگاه شریف با شرکت مترو تفاهم نامه همکاری امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد فضای تعاملی میان شرکت بهره برداری مترو تهران و دانشگاه صنعتی شریف، استفاده مطلوب از امکانات موجود دو نهاد و نیز شناسایی زمینه‌های همکاری و به‌کارگیری توانایی‌های علمی و تخصصی به صورت مشترک امضا شد.

دانشگاه صنعتی شریف از سال ۹۱ به عنوان مشاور شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران فعالیت می کند.

تدوین دانش فنی و تجهیزات، ارزیابی پیمانکاران توانمند و صدور گواهینامه‌ کیفیت برای قطعات ساخته شده توسط سازندگان داخلی مهم ترین فعالیت های این دانشگاه برای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران بوده است.

مثلث تولید داخل با سه مؤلفه اصلی خود از جمله شرکت بهره برداری مترو(به عنوان کارفرما)، مرکز توسعه خود کفایی دانشگاه صنعتی شریف(به عنوان مشاور) و سازندگان توانمند داخلی توانسته‌اند تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان صرفه جویی ارزی بابت بومی سازی تجهیزات مورد نیاز شرکت مترو داشته باشند.