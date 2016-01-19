به گزارش خبرگزاری مهر، در یکهزار و دویست و سیزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار که عصر سه شنبه برگزار شد، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره عدم تعادل در وضعیت مالی تعاونی اعتبار ثامن الحجج مطرح شد.

شورای پول و اعتبار از اقدامات مؤثر بانک مرکزی و قوه قضائیه برای ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن الحجج تقدیر کرد. بر پایه این گزارش، تخلفات انجام شده در تعاونی ثامن الحجج و نیز اقدامات بانک مرکزی و قوه قضائیه به منظور ساماندهی این تعاونی و نیز محدودیت های موجود برای رفع نگرانی سپرده گذاران، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شورای پول و اعتبار ضمن قدردانی از معاضدت ثمربخش مقامات ارشد قوه قضائیه و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، بر تداوم این اقدامات با استفاده از اختیارات قانونی تا تعیین تکلیف نهایی تعاونی مذکور تاکید کرد.