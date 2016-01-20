کارمزد فروش بنزین گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر سجادی با اشاره به افزایش ٤٠ درصدی نرخ کارمزد فروش بنزین در جایگاه‌های سوخت در سال‌جاری، گفت: معوقات جایگاه های سوخت براساس کارمزد جدید از ابتدای سال جاری محاسبه و و بهمن ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران افزود: در ٩ ماه گذشته سال ٩٤ روزانه به طور متوسط ٧١ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ٢,١ درصد رشد مصرف داشته است.

این مقام مسئول درباره مصرف نفت سفید در ٩ ماه امسال گفت: در مدت یادشده روزانه بیش از ٨,٧ میلیون لیتر نفت سفید در کشور عرضه شده است که نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش گازرسانی به شهرها و روستاهای کشور این میزان ٨ درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران یادآور شد: امسال تا پایان آذرماه به طور متوسط روزانه ٨٣ میلیون لیتر نفت گاز عرضه شده است که نسبت به پارسال ١٩ درصد کاهش مصرف داشته ایم.

سجادی با بیان اینکه در ٩ ماه نخست امسال روزانه ٢٥ میلیون لیتر نفت کوره در کشور مصرف شده است، گفت: این میزان مصرف نسبت به سال گذشته بیش از ٣٧ درصد کاهش یافته است.

به گفته این مقام مسئول، مصرف روزانه گاز مایع در کشور در ١٠ ماه امسال ٥ هزار و ٥٩٠ تن بوده که نسبت به پارسال ٣,٥ درصد کاهش داشته است.