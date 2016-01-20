العبادی برای شرکت در اجلاس داووس عازم سوئیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه به منظور شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد عازم سوئیس شد. دفتر رسانه ای حیدر العبادی در بیانیه ای از سفر وی به شهر داووس سوئیس برای شرکت در اجلاس مذکور خبر داد.

طبق این بیانیه دیدارها و مذاکرات نخست وزیر عراق در این اجلاس بر چالش های پیش روی عراق در حوزه اقتصاد در پی کاهش بهای نفت و همچنین مبارزه این کشور با گروه های تروریستی و تحقق پیروزی های بزرگ در آزادسازی مناطق گسترده ای از خاک عراق متمرکز خواهد بود. تشویق شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در عراق نیز از دیگر محورهای مذاکرات نخست وزیر عراق است.

اجلاس مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه در داووس سوئیس آغاز بکار کرد. در این اجلاس بیش از ۲۵۰۰ نفر از مهمترین شخصیت های جهان از جمله روسای جمهور، نخست وزیران، شخصیت ها و صاحبان شرکت ها حضور دارند.