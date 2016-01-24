به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید مناف هاشمی در مورد پرداخت حقوق مصوب ستاد عالی بازی های المپیک و پارالمپیک به ورزشکارانی که سهمیه بازی های ریو را کسب کرده اند، گفت : با مصوبه اعضای ستاد و دستور وزیر ورزش و جوانان از مهرماه امسال ماهانه مبلغ ۲۰ میلیون ریال حقوق به ورزشکارانی که کسب سهمیه کرده اند مطابق فهرستی که فدراسیون ها اعلام می کنند پرداخت شده است و این مبلغ از زمان کسب سهمیه تا زمان اعزام پرداخت خواهد شد.

معاون وزارت ورزش و جوانان درباره نحوه پرداخت حقوق قهرمانان افزود: با توجه به تغییراتی که هرماه تعداد قهرمانانی که کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک دارد ، ما نهایتا تا سی ام هرماه بر اساس فهرستی که فدراسیون های ورزشی در اختیار معاون قهرمانی قرار می دهند و بعد از تایید سجادی، به حساب آن فدراسیون واریز می کنیم تا بدست ورزشکاران برسد.

هاشمی همچنین به پرداخت 188 میلیون تومان به حساب فدراسیون جانبازان و معلولان اشاره کرد و گفت : این فدراسیون خوشبختانه منظم و با برنامه اسامی به روز شده قهرمانانی که برای بازیهای پارالمپیک کسب سهمیه کرده اند هرماه در اختیار ما می گذارد و در این مورد مشکلی نداریم.

وی درباره گلایه برخی از قهرمانان مبنی دریافت نکردن حقوق گفت : مبنای ما فهرستی که فدراسیونها اعلام می کنند و اگر تاخیری در ارائه ان از سوی فدراسیونهای المپیکی نباشد در پایان هرماه حقوق همه آنها به حساب فدراسیون ریخته می شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به افزایش چشمگیر پاداش قهرمانان بازیهای المپیک و پارالمپیک ریو گفت : خوشبختانه در این دوره با تلاشهای گودرزی و حمایت دولت تدبیر و امید پاداش قهرمانان رشد قابل توچهی داشته است و همانطور که اعلام شد به ورزشکارانی که بتوانند مدال طلا کسب کنند ۳۰۰، مدال نقره ۲۰۰ و مدال برنز ۱۲۰ سکه تمام اهدا خواهد شد و منابع مالی هم تامین شده است . این میزان در دوره قبل به ترتیب برای مدال طلا ۲۰۰، نقره ۱۵۰ و برنز ۱۰۰ سکه بود.

هاشمی درباره حقوق معوقه پیشکسوتان و قهرمانان گفت : امروز دوماه حقوق این عزیزان به حساب صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان واریز شده است و تلاش میکنم تا شب عید در این مورد مبلغی به عنوان معوقه نداشته باشیم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان درباره آزمون استخدامی این وزارتخانه گفت : با توجه به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، جذب نیرو موکول به برگزاری آزمون عمومی، کسب حدنصاب نمره قبولی و اخذ نظریه گزینش است که افراد واجد شرایط می توانند با توجه به مدرک تحصیلی در آزمون استخدامی وزارتخانه در بیست و یکم اسفند ماه سال جاری شرکت کنند.