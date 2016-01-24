بوئينگ محدوديتی برای مذاكره با ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده درباره دلايل عدم حضور شركت بوئينگ در اجلاس هوانوردي ۲۰۱۶ گفت: از آنجايي كه مقدمات حضور شركت‌ها از ماه‌ها قبل برنامه ريزي و شركت‌ها آمادگي كامل خود را براي حضور در اين اجلاس را اعلام كرده بودند و با توجه به اينكه از رفع ممنوعيت شركت‌هاي آمريكايي زمان زيادي نمي گذرد (۲۶ دي ماه ۹۴) لذا شركت هواپيماسازي بوئينگ فرصت كافي براي انجام مقدمات حضور در اين اجلاس را نداشت.

مشاور و رئیس روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: همانطور كه وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري نيز تاكيد كرده اند، پس از رفع تحريم‌ها تمامي شركت‌هاي سازنده هواپيما به جز شركت‌هاي رژيم صهيونيستي محدوديتي براي مذاكره و همكاري با مقامات هوايي ايران ندارند.