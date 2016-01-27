به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس شورای امنیت روسیه و مشاور امنیتی ولادیمیر پوتین اعتقاد دارد اقدامات آمریکا در جهت تضعیف روسیه به خاطر منابع طبیعی این کشور است.

نیکولای پاتروشف گفت: تحریم های اقتصادی آمریکا و اروپا علیه روسیه در جریان بحران اوکراین بیشتر از اصل ماجرا به خاطر تضعیف روسیه و رسیدن به منابع طبیعی این کشور است.

آدام زوبین مسئول بخش تروریسم و جرایم مالی خزانه داری آمریکا در مصاحبه ای با شبکه بی بی سی پوتین را فاسد خطاب کرد و اعلام کرد رئیس جمهور روسیه در طول سالهای پیشین به دنبال جمع آوری ثروت از راههای خلاف بوده است.

وی گفت: پوتین سالیانه درآمدی ۱۱۰ هزار دلار دارد و این البته مبلغ دقیق ثروت وی نیست و او سال ها در حال تمرین این مسئله بوده که چطور بتواند ثروت واقعی خود را مخفی کند.

پاتروشف در مصاحبه با روزنامه کومسومولت چاپ مسکو گفت: به نظر می رسد آمریکایی ها با این تبلیغات درصدد تضعیف روسیه و استعمار منابع طبیعی این کشور هستند.

وی افزود: روسیه قوی تهدید جدی برای آمریکا و اروپا است و به خاطر همین تا جای ممکن درصدد تخریب چهره های سیاسی ما هستند.

روسیه ششمین کشور دارای منابع طبیعی نفت و گاز در جهان محسوب می شود.