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۸ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰

انگلیس به عربستان تجهیزات جاسوسی می فروشد

انگلیس به عربستان تجهیزات جاسوسی می فروشد

روزنامه ایندیپندنت خبر فروش تجهیزات الکترونیک انگلیسی به عربستان برای کنترل کاربران تلفن و اینترنت را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دولت انگلیس مجوز فروش تجهیزات مخابراتی شنود مکالمات تلفنی و کنترل اقدامات کاربران اینترنتی را به عربستان صادر کرد.

پیش از این دولت انگلیس اعلام کرده بود که فروش اینگونه تجهیزات به کشورهایی مثل عربستان باید با مجوز باشد.

 به نوشته ایندیپندنت این تجهیزات به رژیم ها کمک می کند تا تماس های تلفنی، پیامک ها و نیز با رخنه به وسایل مخابراتی، ارتباطات افراد را در کشورها زیر نظر بگیرند.

قرار است شرکت های انگلیسی اینگونه تجهیزات را در اختیار کشورهای مصر و امارات نیز قرار دهند. 

کد مطلب 3035755

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