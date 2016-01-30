شکایت ولاسکو کذب محض است/ در انتخاب سرمربی بانوان حساسیت داریم

محمود افشاردوست در خصوص اینکه گفته می شود خولیو ولاسکو از فدراسیون ایران بابت بدهی های گذشته به FIVB شکایت کرده است، به خبرنگار مهر گفت: این موضوع کذب محض است. اصلا مگر ولاسکو مطالباتی دارد که این شایعات را منتشر کرده اند. ایشان هیچ طلبی از فدراسیون ایران ندارند.

وی افزود: این خبر از ریشه کذب محض است و خدا از کسانی که این شایعات را مطرح کرده اند، نگذرد. ولاسکو به فدراسیون ایران نامه فرستاده و به مردم ایران تبریک گفته و همواره رابطه خوبی با ما دارد اما برخی ها این شایعات را مطرح کرده اند. این شایعات اصلا درباره ولاسکو جور در نمی آید.

دبیر فدراسیون والیبال در خصوص انتخاب سرمربی تیم بانوان ایران بیان کرد: در این باره حساسیت زیادی داریم. ما پایبند اصول نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم و باید مربی را انتخاب کنیم که علاوه بر نتیجه گیری به قوانین کشورمان احترام بگذارد. ضمن اینکه بیشترین هدف ما در بخش بانوان این است که تیم های پایه را قدرتمند کنیم.