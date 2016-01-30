ناتو خواهان افزایش بودجه دفاعی آلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» در گفتگو با روزنامه آلمانی فونک مدین گروپه همچنین اظهار داشت: از دولت آلمان می خواهیم تا هزینه بیشتری صرف امور دفاعی کند.

وی با بیان اینکه آلمان همواره یک شریک قابل اعتماد برای ناتو بوده و سهم مهمی را در عملیات های خارجی ایفا می کند، افزود: آلمان باید پاره ای از مشکلات موجود در مسیر همکاری با ناتو را از پیش پا بر دارد.

استولتنبرگ همچنین اعلام کرد: از آلمان می خواهیم تا برای دستیابی به اهداف مشترک ناتو از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

دبیر کل ناتو گفت: آلمان باید این تعهد خود در عرض یک دهه برآورده کند.

ناتو خواهان حضور فعال تر نیروهای آلمان در مناطق دچار بحران است. بارها بر لزوم مشارکت نظامی آلمان در مناطق مختلف تاکید داشته است.