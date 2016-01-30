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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۷

در دیدار مقامات دیپلماتیک دو کشور؛

ایران و ترکمنستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند

ایران و ترکمنستان بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کردند

در ملاقات معاون وزیر خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه ترکمنستان، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه ای تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه و نمایندۀ ویژه در امور دریای خزر با «رشید مردوف» وزیر امور خارجه ترکمنستان ملاقات و گفتگو کرد.

در این ملاقات، همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و دریای خزر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رحیم‌پور ضمن تشریح جایگاه و موقعیت جمهوری اسلامی ایران در دوران پساتحریم، یادآور شد که تعاملات و مناسبات دوجانبه و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان هم پیروزی بزرگ دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای را به دولتمردان ایران تبریک گفته و بر آمادگی کشورش برای گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین اجرای پروژه های مشترک عمرانی و اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد.

 

کد مطلب 3037504

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