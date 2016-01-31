نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ دلار آمریکا ۳۰,۱۸۶ ریال، پوند انگلیس ۴۲,۹۹۹ ریال و یورو ۳۲,۶۹۴ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۲۹,۵۰۶ ریال، کرون سوئد ۳,۵۱۹ ریال، کرون نروژ ۳,۴۷۸ ریال، کرون دانمارک ۴,۳۸۲ ریال، روپیه هند ۴۴۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۲۱۹ ریال، دینار کویت ۹۹,۳۳۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۷۷۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۴,۹۱۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۸۷۹ ریال، ریال عمان ۷۸,۴۳۵ ریال، دلار کانادا ۲۱,۵۹۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۱,۹۰۰ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۱۴ریال، روبل روسیه ۳۹۹ ریال، ریال قطر ۸,۲۹۲ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۷۲۹ ریال، لیر سوریه ۱۶۰ریال، دلار استرالیا ۲۱,۳۸۸ ریال، ریال سعودی ۸,۰۵۰ ریال و دینار بحرین ۸۰,۱۶۴ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ دلار سنگاپور ۲۱,۲۰۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۸۰ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۷۹۵ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۱۸۰ ریال، دینار لیبی ۲۲,۲۷۸ ریال، یوان چین ۴,۵۹۰ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۵۹۱ ریال، رینگیت مالزی ۷,۲۸۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۷۴ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۸,۲۱۸ ریال، افغانی افغانستان ۴۴۱ ریال، منات آذربایجان ۱۸,۵۱۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۴۲۱ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۸۵۰ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۷۵۴ ریال است.