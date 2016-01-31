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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

اسامی نامزدهای بخش تبلیغات جشنواره فیلم فجر اعلام شد

اسامی نامزدهای بخش تبلیغات جشنواره فیلم فجر اعلام شد

اسامی نامزدهای بخش تبلیغات سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش تبلیغات  سینما (عکس، پوستر، آنونس) متشکل از غوغا بیات و مصطفی خرقه پوش، علی وزیریان، بهرام عظیمی و رضا حداد اسامی نامزدهای این بخش از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به شرح زیر اعلام کردند.

نامزدهای بهترین عکس

۱- «جلال حمیدی» برای فیلم «ارغوان»

۲- «محمد بدرلو» برای فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من»

۳- «حبیب مجیدی» برای فیلم «بهمن»

۴- «احمد رضا شجاعی» برای فیلم «یحیی سکوت نکرد»

۵- «امید صالحی» و «مهدی دلخواسته» برای فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»

نامزدهای بهترین پوستر

۱-«علی باقری» برای فیلم «من می خوام شاه بشم»

۲-«طه ذاکر» برای فیلم «خواب تلخ»

۳-«بهزاد خورشیدی» برای فیلم «کپی برابر اصل»

نامزدهای بهترین آنونس و تیزر

۱-«مسعود فرجام» برای فیلم «فصل فراموشی فریبا»

۲-«آرش معیریان» برای فیلم «محمد رسول الله»

۳-«بهروز داوودی» برای فیلم «احتمال باران اسیدی»

۴-«معین کریم الدینی» برای فیلم «آتلان»

۵-«محسن امیر یوسفی» برای فیلم «خواب تلخ»

جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.

کد مطلب 3037981

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