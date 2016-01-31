اسامی نامزدهای بخش تبلیغات جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات داوران بخش تبلیغات سینما (عکس، پوستر، آنونس) متشکل از غوغا بیات و مصطفی خرقه پوش، علی وزیریان، بهرام عظیمی و رضا حداد اسامی نامزدهای این بخش از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را به شرح زیر اعلام کردند.
نامزدهای بهترین عکس
۱- «جلال حمیدی» برای فیلم «ارغوان»
۲- «محمد بدرلو» برای فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من»
۳- «حبیب مجیدی» برای فیلم «بهمن»
۴- «احمد رضا شجاعی» برای فیلم «یحیی سکوت نکرد»
۵- «امید صالحی» و «مهدی دلخواسته» برای فیلم «ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه»
نامزدهای بهترین پوستر
۱-«علی باقری» برای فیلم «من می خوام شاه بشم»
۲-«طه ذاکر» برای فیلم «خواب تلخ»
۳-«بهزاد خورشیدی» برای فیلم «کپی برابر اصل»
نامزدهای بهترین آنونس و تیزر
۱-«مسعود فرجام» برای فیلم «فصل فراموشی فریبا»
۲-«آرش معیریان» برای فیلم «محمد رسول الله»
۳-«بهروز داوودی» برای فیلم «احتمال باران اسیدی»
۴-«معین کریم الدینی» برای فیلم «آتلان»
۵-«محسن امیر یوسفی» برای فیلم «خواب تلخ»
جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می شود.
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