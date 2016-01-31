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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

پوستر فیلم «آااادت نمی کنیم» رونمایی شد

پوستر فیلم «آااادت نمی کنیم» رونمایی شد

پوستر فیلم سینمایی «آااادت نمی کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با طرحی از میثم میرزایی در آستانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «آااادت نمی کنیم» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با طرحی از میثم میرزایی و عکسی از فتاح ذی نوری طراحی و در آستانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.

عنوان «آاادت نمی کنیم» علاوه بر نام فیلم شعار فیلم نیز هست و در لوگوی این فیلم کلمه عادت بر خلاف قواعد نوشته شده است.

فیلم  «آاادت نمی کنیم» دومین اثر سینمایی ابراهیم ابراهیمیان است که فیلمنامه این اثر سینمایی به طور مشترک توسط ابراهیمیان و سارا سلطانی نوشته شده است.

محمدرضا فروتن، ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ، پانته آ پناهی ها و هدیه تهرانی از بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند و شیرین یزدان بخش، حدیث میرامینی، نقی سیف جمالی و رویا حسینی نیز در کنار این فیلم سینمایی بازی می کنند.

کد مطلب 3038125

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