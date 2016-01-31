۲۰۰ میلیارد ریال برای ارتقاء حوزه سلامت ایلام هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی دلپیشه ظهر یکشنبه در پنجاه و چهارمین جلسه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن تقدیر از خدمات و تلاش های اعضای ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت در استان، اظهار کرد: این طرح یکی از طرح هایی است که دولت تدبیر و امید برای خدمتگزاری واقعی و کاهش هزینه های درمانی مردم در سراسر کشور به مرحله اجرا در آورده که رضایتمندی بالای عموم مردم در سراسر کشور حکایت از موفقیت و عامه پسندی آن دارد.
وی همچنین گفت: تجهیزاتی شامل خرید چهار دستگاه سی تی اسکن برای نصب در بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام و بیمارستان های دره شهر، آبدانان و دهلران، رادیولوژی دیجیتال، اکو، سونوگرافی، رادیوگرافی، تجهیزات اتاق عمل و بخش های مختلف بیمارستانی به عنوان نیاز اصلی حوزه سلامت استان شناخته شد و به مشکلات و دغدغه های مردم برای بهره مندی از خدمات تشخیصی در استان پایان خواهد بخشید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین، انتقال بخش های سوختگی و روانی زنان و مردان را یکی از سیاست های این دانشگاه در راستای تسهیل خدمت دهی به مردم عنوان و تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر و بیشتر به بیماران این بخش ها و کاهش تردد و ازدحام مردم در بیمارستان آیت الله طاقانی در صدد آن هستیم که این بخش ها را منتقل کنیم.
دلپیشه همچنین اضافه کرد: در حوزه تجهیزات تشخیصی یک دستگاه ام آر آی نیز از سوی وزیر بهداشت قول مساعد گرفته ایم که پیش از شروع سال جدید به استان تحویل داده خواهد شد.
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