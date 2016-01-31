به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی مومیوند ظهر یکشنبه در جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان پلدختر اظهار داشت: در فرهنگ غنی اسلام بر علم و مطالعه تاکید فراوانی شده و در جوامع بشری برای دستیابی به معرفت و بینش کافی نیاز به خواندن کتاب هایی با محتوای مفید و هدایت کننده است.

وی با بیان اینکه کتابخوانی در توسعه، رشد و تعالی جامعه نقش بسزایی دارد افزود: افزایش سطح علاقه مندی جوانان و دانش آموزان به کتابخوانی در پیشرفت روز افزون جامعه تاثیر دارد.

کتابخانه شماره دو پلدختر به محل جمع آوری علوفه تبدیل شد

معاون فرماندار پلدختر به نقش خانواده ها در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و افزود: خانواده ها با ایجاد عادت مطالعه به ویژه در فرزندان می توانند عامل مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی باشند.

مومیوند گفت: گسترش مطالعه بیشتر در جامعه به ویژه در بین جوانان موجب می شود آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کنند و جامعه به سمت پویایی بیشتر پیش برود و بنابر این باید در بین مردم جایگاه کتاب را پر رنگ تر کنیم و در این راه نباید از هیچ کوششی دریغ کنیم.

وی داشت: فرهنگ مطالعه باید در دستور کار خانواده ها قرار گیرد و همچنان که کتابخوانی و مطالعه همواره در فرهنگ غنی اسلام و ایران جایگاه رفیعی داشته و در تاریخ اصیل اسلامی و قرآن راجع به این موضوع مسائل زیادی آمده است.

معاون فرماندار پلدختر افزود: همه وظیفه داریم در تشویق و ترغیب مردم و فرهنگ سازی برای ترویج مطالعه تلاش کنیم و در ابتدا این موارد را از دانش آموزان و خانواده ها آغاز کنیم.

مومیوند گفت: در شهرستان پلدختر کتابخانه استاندارد وجود ندارد و با میانگین کشوری فاصله زیادی داریم، با توجه به این که جانمایی کتابخانه علامه جزایری شهر پلدختر مناسب نبوده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون کتابخانه شماره دو شهرستان پلدختر ;i در حال احداث بودهT تبدیل به محل جمع آوری علوفه شده است گفت: این امر از سوی پیمانکار این پروژه صورت گرفته و دستگاههای متولی باید پیگیری لازم را در زمینه چرایی این موضوع داشته باشند.

سرانه مطالعه در پلدختر پایین تر از میانگین کشوری است

فریدون کریمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر نیز در این جلسه با بیان اینکه کتابخانه شماره دو این شهر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد گفت: قرار شد در جلسه بودجه شهرستان در زمان فرماندار سابق ۲۰۰ میلیون تومان برای تکمیل این کتابخانه از ادارات گرفته شود و این در حالیست که این امر به طور کامل محقق نشده است.

وی افزود: اگر این مبلغ اختصاص یابد کتابخانه شماره دو شهر پلدختر که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد به بهره برداری می رسد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر با بیان اینکه کتاب باید همیشه در سبد کالای خانواده باشد گفت: رشد کتابخوانی شرط توسعه فرهنگی بوده و بحث کتاب مربوط به یک جلسه و یک روز نیست.

کریمی افزود: هیچ کشوری بدون توسعه فرهنگی به جایی نخواهد رسید و شاخص مطالعه از مهم ترین شاخص های شناخت یک کشور محسوب می شود و این در حالیست که متاسفانه در استان و شهرستان پلدختر این شاخص پایین تر از نرم کشوری است.

لزوم توسعه کتابخانه های روستایی در پلدختر

وی با تاکید بر اینکه دستگاه های فرهنگی شهرستان کمک کنند تا بتوان این شاخص ها را به نرم کشور نزدیک کنیم گفت: از اداره آموزش و پرورش و سایر ادارات انتظار می رود که در تجهیز کتابخانه های مدارس تلاش کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر با بیان اینکه در سطح شهرستان پلدختر ۳۶ کانون فرهنگی مساجد وجود دارد گفت: همه این کانون ها کتاب داشته و در این رابطه مشکلی ندارند.

علی محمد قهرمانی سرپرست اداره کتابخانه های پلدختر نیز در این جلسه با بیان اینکه خانواده ها کتاب های مازاد خود را به کتابخانه عمومی شهر اهدا می کنند گفت: در این شهرستان با خیرین کتابخانه ها رایزنی هایی شده و آنها دغدغه های دارند که باید از سوی فرمانداری شهرستان برای آنها احکامی صادر شود.

وی از شهرداری پلدختر به خاطر پرداخت نیم درصد کمک به کتابخانه تقدیر کرد و افزود: عضویت رایگان در کتابخانه های شهرستان به مناسبت های مختلف صورت گرفته است.

سرپرست اداره کتابخانه های پلدختر توسعه کتابخانه های روستایی در پلدختر را از دغدغه های شهرستان دانست و گفت: دو نفر برای رسیدگی در این رابطه انتخاب می شوند یکی بخشدار مرکزی و دیگری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تا برای بررسی مشکلات کتابخانه های روستایی اقدام کنند.

قهرمانی با تاکید بر اینکه در هر روستا باید هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت داشته باشد تا کتابخانه در آنجا دایر شود افزود: در این رابطه دهیاران می توانند فضای ۸۰ متری در اختیار کتابخانه قرار دهند تا با قرار داد ۱۰ ساله با نیروی متصدی کتابخانه در آنجا دایر شود.

وی برپایی نمایشگاه کتاب، آثار انقلاب، مسابقه کتابخوانی، مسابقه قصه گویی و کتابخوانی کودکان بی سرپرست بهزیستی و عضویت رایگان و ... را از مهمترین برنامه های دهه مبارک فجر شهرستان پلدختر برشمرد.