رکورد تولید ۲ میدان گازی در جنوب ایران شکسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ایزدی در تشریح جزئیات افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران در منطقه زاگرس جنوبی، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه بیش از ۴۳ میلیون متر مکعب گاز از دو میدان آغار و دالان تولید می‌شود.



این مقام مسئول با اعلام اینکه تولید گاز طبیعی در این منطقه در سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته ۱، ۵ درصد بیشتر از میزان تولید روزانه در زمان پیک تولید است، تصریح کرد: همزمان با افزایش تولید گاز طبیعی هم اکنون به طور متوسط روزانه نزدیک به ۱۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید و به پالایشگاه نفت شیراز انتقال داده می‌شود.



سرپرست منطقه عملیاتی آغار و دالان در شرکت نفت زاگرس جنوبی، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تولید گاز طبیعی در منطقه آغار و دالان را انجام تعمیرات اساسی تاسیسات گازی مطابق با برنامه زمان بندی مصوب اعلام کرد و افزود: تعمیرات اساسی تاسیسات زمینه برای تولید پایدار و مطمئن گاز در سطح میادین آغاز و دالان را فراهم کرد.



وی با اشاره به انجام بیش از ۸۰ هزار نفر ساعت کار به منظور تعمیرات اساسی در سطح تاسیسات گاز، تاکید کرد: در بخش تعمیرات و ایمن سازی خطوط لوله هم در سال جاری از حدود ۹۰۰ کیلومتر خط لوله موجود تاکنون (از سال ۸۱ تا ۱۳۹۴ ) حدود ۹۰ کیلومتر خط لوله تعمیر و ایمن سازی و نزدیک به ۹ کیلومتر از این خطوط تعویض شده است.



به گزارش مهر، منطقه عملیاتی آغار و دالان شامل ۲۹ حلقه چاه تولیدی بوده و ظرفیت تولید گاز در این دو میدان حدود ۴۳ میلیون مترمکعب در روز بوده که این گاز توسط هشت مرکز جمع آوری به پالایشگاه گاز فراشبند منتقل می‌شود.



میدان گازی آغار در فاصله ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی فیروز آباد در مجاورت شهر قیر قرار گرفته و در سال ۱۳۵۱ کشف شده و در این میدان گازی ۱۷ حلقه چاه وجود دارد که ۱۴ حلقه آن تولیدی است.



میدان گازی دالان هم در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شیراز و فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر فراشبند قرار دارد. این میدان در سال ۱۳۵۴ کشف و بهره‌برداری از آن ازسال ۱۳۷۱ آغاز شده بوده و در این میدان ۱۷ حلقه چاه حفاری شده که ۱۵ حلقه آن تولیدی است.