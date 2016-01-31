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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۰

«بازگشت» صدرالدین شجره در رادیو نمایش

«بازگشت» صدرالدین شجره در رادیو نمایش

۱۲ بهمن ماه سریال «بازگشت» به کارگردانی صدرالدین شجره از رادیو نمایش پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بازگشت» به نویسندگی سهراب نیک فرجاد و کارگردانی صدرالدین شجره ماجرای پدر پیری را روایت می کند که در حادثه ای مجروح شده و در پی آن اتفاقاتی رخ می دهد که شنیدنی است.

این نمایش با بازی هنرمندانی چون مجید حمزه، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی، باقر کریم پور، شهریار حمزیان، فریبا طاهری، اکبر ملایی، سعیده فرضی، بیتا خارستانی و تعداد دیگری از بازیگران در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده و شهلا نیساری تهیه کنندگی آن را برعهده دارد.

«بازگشت» به صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمدرضا قبادی فر، فردا ساعت ۷ صبح از رادیو نمایش پخش می شود.

کد مطلب 3038417
عطیه موذن

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