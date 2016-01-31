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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در سراوان کشف شد

۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در سراوان کشف شد

زاهدان-فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق با تلاش ماموران نیروی انتظامی در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، محسن داودی در این باره اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از قاچاق سوخت و هدر رفت سرمایه ملی، ماموران انتظامی این شهرستان در هفته گذشته حین کنترل خودروهای عبوری ضمن توقیف ۱۸ دستگاه خودروی وانت موفق به کشف ۳۲ هزار و ۲۱۰ لیتر نفت گاز قاچاق شدند.

وی افزود: در این راستا ۳۰ نفر قاچاقچی سوخت دستگیر شده که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سراوان با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند، بیان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 3038465

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