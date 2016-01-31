۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در سراوان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، محسن داودی در این باره اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از قاچاق سوخت و هدر رفت سرمایه ملی، ماموران انتظامی این شهرستان در هفته گذشته حین کنترل خودروهای عبوری ضمن توقیف ۱۸ دستگاه خودروی وانت موفق به کشف ۳۲ هزار و ۲۱۰ لیتر نفت گاز قاچاق شدند.

وی افزود: در این راستا ۳۰ نفر قاچاقچی سوخت دستگیر شده که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی سراوان با اشاره به اینکه قاچاق کالا و ارز صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند، بیان کرد: پلیس با مخلان نظم و امنیت و قاچاقچیان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.