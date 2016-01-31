تشریح برنامه های سپاه شهرستان کهگیلویه در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومند زاده بعد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ایام دهه فجر، ضمن گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی از نظر ماهیت با تمام انقلاب های دنیا متفاوت بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه افزود: انقلاب ما هم در پیدایش و هم در پیروزی و استمرار آن با سایر انقلاب ها متمایز بوده است.

برومند زاده از برگزاری ۲۸ عنوان برنامه مختلف به مناسبت دهه فجر در کهگیلویه خبر داد و اظهار داشت: این برنامه ها در حوزه های سیاسی، فرهنگی و بصیرتی در شهرها و بخش های مختلف این شهرستان برگزار می شوند.

وی عنوان کرد: یکی مهمترین برنامه‌های سپاه ناحیه کهگیلویه یادواره ۴۱۷ شهید شهرستان است که در تاریخ ۱۴ بهمن ساعت ۹ صبح در سالن ورزشی سپاه شهرستان کهگیلویه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه تصريح كرد:آغاز برنامه های دهه فجر در شهرستان همچون سراسر کشور با رژه موتور و تاکسی سواران و همچنین نواختن زنگ انقلاب آغاز و تا راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.