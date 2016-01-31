  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

از سوی فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه؛

تشریح برنامه های سپاه شهرستان کهگیلویه در دهه فجر

تشریح برنامه های سپاه شهرستان کهگیلویه در دهه فجر

دهدشت _ فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه برنامه های مختلفی که برای اجرا در دهه فجر در این شهرستان برنامه ریزی شده را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید برومند زاده بعد ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت ایام دهه فجر، ضمن گرامیداشت سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انقلاب اسلامی از نظر ماهیت با تمام انقلاب های دنیا متفاوت بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه افزود: انقلاب ما هم در پیدایش و هم در پیروزی و استمرار آن با سایر انقلاب ها متمایز بوده است.

برومند زاده از برگزاری ۲۸ عنوان برنامه مختلف به مناسبت دهه فجر در کهگیلویه خبر داد و اظهار داشت: این برنامه ها در حوزه های سیاسی، فرهنگی و بصیرتی در شهرها و بخش های مختلف این شهرستان برگزار می شوند.

وی عنوان کرد: یکی مهمترین برنامه‌های سپاه ناحیه کهگیلویه یادواره ۴۱۷ شهید شهرستان است که در تاریخ ۱۴ بهمن ساعت ۹ صبح در سالن ورزشی سپاه شهرستان کهگیلویه برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه تصريح كرد:آغاز برنامه های دهه فجر در شهرستان همچون سراسر کشور با رژه موتور و تاکسی سواران و همچنین نواختن زنگ انقلاب آغاز و تا راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3038497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه