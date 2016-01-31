۴۰ هزار برنامه در فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: اولویت برنامه های پیش بینی شده در سال جاری شادی و مردمی بودن انها است که در این راستا هیچگونه نگاه جناحی و سیاسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: با هماهنگی های انجام شده بیش از ۴۰ هزار برنامه در استان فارس اجرایی می شود که از صبح فردا آغاز می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس یادآور شد: برنامه های امسال در پنج محور، تبلیغات شکلی، تبلیغات شهری و انتشارات در تمام مراکز اداری، تجاری، مساجد، کوچه ها و خیابان ها انجام می شود.

حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: مراسم نمادین ورود امام(ره) در ساعت ۹:۳۳ دقیقه ۱۲ بهمن با برنامه های ویژه ای از جمله نواختن زنگ مدارس، کلیساها و کنیسه ها، قطار شهری و راه آهن، مراکز فرودگاهی و حضور در گلزار شهدا برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این مراسم در شهر شیراز با دو برنامه میثاق مدیران، خانواده شهدا و مردم در گلزار شهدای شیراز و آیین نمادین در سالن شهید دستغیب شیراز با سخنرانی استاندار فارس برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: از دیگر برنامه های مهم در ایام دهه فجر در استان فارس اجرای ویژه برنامه میهمانی لاله ها در راستای تجدید میثاق با شهدا در تمام گلزارهای شهدای استان فارس عصر روز پنجشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار خواهد شد که در این برنامه گلزار شهدای شیراز توسط یک بالگرد گلباران می شود.

