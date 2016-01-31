  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۵۳

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان عنوان کرد:

منافع شهری بر همه چیز ارجحیت دارد

منافع شهری بر همه چیز ارجحیت دارد

اهواز ـ مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان گفت: چون زندگی شهری یک زندگی جمعی است باید بدانیم که منافع شهری در این میان بر خواسته شهروندان ارجحیت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان کاظمی نژاد عصر امروز در همایش ویژگی های یک شهر خوب در تالار مهتاب کتابخانه مرکزی اهواز اظهار کرد: شهر خوب شهری است که شهروندانش بتوانند گام های مطلوبی برای توسعه آن بردارند و با رعایت نظم و انضباط بتوانند جامعه خوبی را به وجود آورند.

وی افزود: برخی شهرها براثر سابقه زندگی و تاریخی و شیوه سکونت ساکنان که برگرفته از فرهنگ آنان است به وجود آمده است.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان تصریح کرد: شوراها باید طوری عمل کنند که تمرکز فعالیت ها و امکانات مردمی را به عهده بگیرند چون از بطن جامعه و انتخاب مردم هستند و اگر به وظایف خود به خوبی عمل کنند بسیاری از مشکلات ما در سطح شهرها حل می شود.

کاظمی نژاد بیان کرد: بسیاری از اوقات تفکرات شهروندان شهر را می سازد و اول باید تفکرات خود را به عنوان شهروند اصلاح و با دید مثبت با قضایا برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه شهر خوب باید زمینه های آسایش شهروندان را فراهم کند و در کنار آن ویژگی های اجتماعی رعایت شود، گفت: یکی از ویژگی های مهم شهر خوب داشتم چشم انداز منطقه ای و رشد اقتصاد محلی و وجود مزیت های رقابتی است.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان گفت: درایت شهروندان نشانه شهر خوب و کارآمد است و شهری مورد رحمت خداوند قرار می گیرد که شهروندان آن صداقت داشته باشند.

کاظمی نژاد با بیان اینکه نشانه داشتن شورای شهر خوب هدایت شهروندان آن است، ادامه داد: شهروند مؤثر باید از حوادث جامعه آگاه و در حل مشکلات جامعه محلی و ملی مشارکت کند.

وی یادآور شد: مشارکت حداکثری در انتخابات زمانی اتفاق می افتد که شهروندان به این آگاهی رسیده باشند که شرکت در انتخابات چه تأثیری در سطح محلی و ملی بر جامعه خواهد داشت.

مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان گفت: رفتار شهروندان باید مبتنی بر اصول اخلاقی باشد و قدرت تصمیم گیری آگاهانه را داشته باشند. چون زندگی شهری یک زندگی جمعی است و در آن منافع شهری بر خواسته شهروندان ارجیحت دارد.

کد مطلب 3038661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه