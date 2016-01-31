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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۳۳

درگیری های شدید تروریست های داعش و النصره در شمال دمشق

درگیری های شدید تروریست های داعش و النصره در شمال دمشق

منابع رسانه ای از وقوع درگیری های شدید میان جبهه النصره و داعش در منطقه ای در شمال دمشق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره اعلام کرد: درگیری های شدیدی میان تروریست های داعش و جبهه النصره در شهر التل واقع در شمال دمشق که قانون منع آمد و شد نیز در آن وضع شده است، به وقوع پیوسته و تروریست های جبهه النصره نیز یکی از مواضع تروریست های تکفیری داعش را به وسیله موشک هدف قرار داده است.

گفتنی است اختلافات میان داعش و النصره در لبنان و سوریه به قوت ادامه دارد به طوری که جبهه تروریستی النصره طی درگیری هایی که با داعش در کوه های قلمون داشته است ۷ تن از تروریست های تکفیری داعش را به اسارت گرفته است و داعش نیز ، جبهه النصره را تهدید کرده بود که در صورتی که یکی از سرکرده های اسیر خود نزد النصره را آزاد نکند، ۶ تن از عناصر جبهه النصره را که در درگیری ها با این گروهک اسیر کرده، اعدام خواهد کرد.

کد مطلب 3038680

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