درگیری های شدید تروریست های داعش و النصره در شمال دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره اعلام کرد: درگیری های شدیدی میان تروریست های داعش و جبهه النصره در شهر التل واقع در شمال دمشق که قانون منع آمد و شد نیز در آن وضع شده است، به وقوع پیوسته و تروریست های جبهه النصره نیز یکی از مواضع تروریست های تکفیری داعش را به وسیله موشک هدف قرار داده است.

گفتنی است اختلافات میان داعش و النصره در لبنان و سوریه به قوت ادامه دارد به طوری که جبهه تروریستی النصره طی درگیری هایی که با داعش در کوه های قلمون داشته است ۷ تن از تروریست های تکفیری داعش را به اسارت گرفته است و داعش نیز ، جبهه النصره را تهدید کرده بود که در صورتی که یکی از سرکرده های اسیر خود نزد النصره را آزاد نکند، ۶ تن از عناصر جبهه النصره را که در درگیری ها با این گروهک اسیر کرده، اعدام خواهد کرد.