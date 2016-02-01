نمایشگاه های مدرسه انقلاب در ۳۵۰۰ مدرسه برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی دبیرکل اتحادیه در مراسم افتتاح نمایشگاههای مدرسه انقلاب که در دبیرستان دخترانه فاطمةالزهرا(س) منطقه ۶ تهران برگزار شد، گفت: دو مأموریت اصلی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان جریان سازی و نیروسازی است.
وی افزود: دههفجر یکی از بازوهای مهم و طلایی برای انجام فعالیتهای تربیتی مدارس است، بر این اساس نمایشگاههای مدرسه انقلاب برگزار میشود تا دانشآموزان در یک فعالیت گروهی، مفاهیم انقلاب اسلامی را برای همشاگردیهای خود توضیح دهند.
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی خاطر نشان کرد:نمایشگاههای مدرسه انقلاب ذیل مأموریت اصلی اتحادیه برگزار میشود و اهداف آن شامل «ارتقای سطح انگیزه و تعلق نوجوانان نسبت به جبهه حق در تقابل باطل»، « آشناسازی دانشآموزان با شخصیت و آرمانهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب»، «تقویت روحیه انقلابی و انگیزه دانشآموزان نسبت به پیگیری آرمانهای ملی و جهانی و تمدن نوین انقلاب اسلامی»، «برانگیختن خلاقیت و توانمندی دانشآموزان در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی» و «همافزایی و همکاری دانشآموزان در سطح تشکلهای دانشآموزی» است.
وی با اشاره به سرفصل های نمایشگاه مدرسه انقلاب تصریح کرد: سه سرفصلهای مدرسه انقلاب شامل «دیروز ما»، «امروز ما» و «فردای ما» است که ذیل سرفصل «دیروز ما» بخش ویژه «کارنامه سیاه پهلوی»، «الگوها و شخصیتهای انقلابی»، «امام خمینی(ره)»، «نقش دانشآموزان در پیروزی انقلاب اسلامی»، «نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در مدارس دخترانه» گنجاده شده است.
همچنین ذیل سرفصل «امروز ما» بخشهای «آفتاب پس از آفتاب» بررسی شخصیت رهبر معظم انقلاب، «دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران»، «استکبارستیزی» و «نقش دانشآموزان در امروز میهن اسلامی» و ذیل سرفصل «فردای ما»، بخشهای «بحث فروپاشی نظام سلطه»، «تشکیل دولت مهدوی» و « زمینه سازی تمدن نوین اسلامی» پیشبینی شده است.
به گفته وی نمایشگاههای مدرسه انقلاب در ۳۵۰۰ مدرسه متوسطه دوم برگزار میشود و شهریور ماه سال ۹۵ از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.
نظر شما