به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی دیکاپریو با همکاری کمپانی «پارامونت پیکچرز» رمان جوانانه «امپراتوری قلعه شنی» را در قالب یک فیلم سینمایی جلوی دوربین میبرد. هنوز مشخص نیست که دی کاپریو در این فیلم همکاری دیگری جز تهیه فیلم در کمپانیاش دارد یا خیر.
رمان «امپراتوری قلعه شنی» نوشته کایلا اولسن ماجرایی را روایت میکند که در آینده نه چندان نزدیک یعنی در سال ۲۰۴۹ رخ ميدهد. کره زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی و سیلهای کنترل نشدنی در برابر جمعیت بیش از حد با بحران روبه رو میشود و در این میان گروهی که به عنوان «گله گرگها» شناخته میشوند کنترل را به دست میگیرند.
شخصیت اصلی این رمان زنی جوان به نام ایدن است که از اردوگاه کار اجباری فرار میکند تا با چند فراری دیگر کاری را به سرانجام برساند. او میفهمد پدرش هم توسط «گله گرگها» کشته شده و او راهی جز مبارزه با آنها ندارد.
دی کاپریو که به عنوان یکی از فعالان زیست محیطی شناخته میشود، برای بازی در «بازگشته» چندین جایزه دریافت کرده که جایزه انجمن بازیگران سینمای امریکا و گلدن گلوب از جمله آنهاست. او امید اصلی دریافت جایزه اسکار است.
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