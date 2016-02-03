تاثیر دیدگاه ظلم ستیزی انقلاب در ابعاد مختلف هنر ایرانی هویدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه کمیته فرهنگی هنری دهه فجر گفت: با توجه به تاکید و اندیشه ای که در همان اوان انقلاب اسلامی در اذهان بزرگان کشور در زمینه های مختلف حوزه فرهنگ و هنر ساری و جاری بوده است، امیدوارم که بتوانیم کماکان همان فعالیت ها و نگاه ها را در برنامه های مختلف فرهنگی فجر داشته باشیم.

مرادخانی درباره تعریف هنر به ویژه هنر انقلاب یادآور شد: هنر جزئی از نگاه، بینش و ارزش هایی است که در یک جامعه وجود دارد که به نحوی از موضعی بیان می شود اما درباره هنر انقلاب و به ویژه هنر انقلاب اسلامی باید دید که انقلاب اسلامی دارای چه مبانی است و چه نمادی از هنر را می توان در آن معرفی کند.

وی ادامه داد: آنچه من فکر می کنم این است که انقلاب اسلامی به ذات، انقلابی فرهنگی بود همان گونه که حضرت امام (ره) و همه بزرگان هم به آن اشاره دارند. به عقیده من یک تحول اجتماعی و فرهنگی باعث به وجود آمدن جریانی به نام انقلاب اسلامی شده است و این جریان در دل خود مبانی دارد که در تعریف این مبانی می توان به بسیاری از نمادها و نمودارهای هنری رسید. به همین دلیل اگر توجه کنیم متوجه خواهیم شد که وقتی هنر ما در حوزه های مختلف معرفی می شود به گونه ای متفاوت با آن برخورد می شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: اینکه ما هنر را به انقلاب سنجاق کرده باشیم معنا ندارد چراکه این دو مقوله با یکدیگر ممزوج هستند که باید به آن به عنوان بخشی از حوزه های فرهنگی و هنری کشور خود توجه کنیم.

مرادخانی با اشاره به دستآوردهای انقلاب اسلامی در عرصه هنر گفت: اگر توجهی به کلیات هنر داشته باشیم تاثیر دیدگاه های ظلم ستیزی و ارزشمداری انقلاب را به شکل نامحسوس در ابعاد مختلف هنر ایرانی می بینیم. هنر ایرانی به طور کلی نگاهی خدامحور و انسان گرا دارد، به عنوان مثال وقتی به معماری ایرانی توجه کنید درمی یابید که معماری ایرانی اساسا معماری توحیدمحور است و حال این مقوله به مبانی که در انقلاب اسلامی وجود دارد نزدیک تر شده و به همین دلیل حتی اگر شما آثار هنرمندتن جوان را در حوزه تجسمی مشاهده کنید، خواهید دید که چه اندازه نگاه انسانی و نگاه ارزشی ذاتی در درون این آثار وجود دارد.

این مدیر هنری متذکر شد: وقتی به آثار ادبی برگرفته از فرهنگ کشورمان نگاه می کنیم، آثاری را می بینیم که می تواند حتی در نقاط مخلف دنیا به نمایش در آید و نگاه متفاوت ارزشمدار را به جامعه جهانی ارائه می دهد این آثار به دنیا نشان می دهد که چگونه به دنیا نگاه می کنیم و فضا را چگونه می بینیم و مسائل اجتماعی خود را از چه منظری مورد بررسی قرار می دهیم.

مرادخانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه ریزی هایی برای معرفی هنر انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر در نظر گرفته شده است، گفت: معتقدم که نباید خیلی مصداقی به این موضوع نگاه کنیم. شما را به موزه هنرهای معاصر ارجاع می دهم و اگر به مجموعه هنرهای نمایشی نگاهی بکنید و سینمای ایران را بررسی کنید، متوجه کارهای متفاوتی در عرصه های مختلف می شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: نکته مهم این است که در هنر شعار ندهیم، باید بتوانیم موضوعی را که در جان یک جریان قرار گرفته به صورت اساسی و درست مطرح کنیم و باید در جریان کار نگاه متفاوت و زیبایی شناسی خاص خود را داشته باشیم که البته این امر نیاز به صرف زمان و تلاش بسیار دارد. اما واقعیت این است که همه به دنبال نگاه متفاوت هستند و من این موضوع را در کار بسیاری از هنرمندان خودمان در حوزه های مختلف می بینم.

مرادخانی یادآور شد: دولت یک حامی، جریان اثرگذار و پیش برنده است و اساسا بیشتر از این نباید وارد جزئیات شود. از همین رو باید اجازه داد که در جامعه امروز همه این اتفاق ها، نقدها و بررسی ها به صورت طبیعی رخ دهد و به عنوان یک جریان جدید مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت وارد جریان اجتماعی شود. ب

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه میزان برای اندیشه های مخالف مجال اظهارنظر ایجاد شده است، گفت: در جامعه تکثر اندیشه داریم اما مواردی در کلیات قضایا وجود دارد و آن هم این است که مثلا اگر بحثی به نام خط قرمز به وجود می آید، آیا این خط قرمز مبنایی دارد یا خیر؟ به عنوان مثال مواردی همچون تبلیغ برای تفرقه و موضوعاتی که نا امیدکننده است و یا مناسبات الحادی در یک جامعه دینی پذیرفته شده نیست. آنچه مسلم است در جریان هنر فارغ از قالب ها و مباحث اینچنینی، جریان اندیشه ای داریم که باید به آن تا آنجا که می توانیم بال و پر دهیم اما باید دید این مسائل به چه میزان جریانات کلی و ارزش هایی که به آنها معتقد هستیم را تقویت می کند.

مرادخانی تاکید کرد: همچنین بزرگان ما اظهار کرده اند که ما کاری نداریم با اینکه شخص چگونه فکر می کند اما اگر قرار شد موضوعی را ترویج دهیم باید با مبانی و ساختار کلی جامعه به عنوان یک جامعه دینی تطبیق داشته شود.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اینکه آیا در ایام دهه فجر، کمیته فرهنگی هنری دهه فجر ویژه برنامه های خاصی تدارک دیده یا خیر، خاطرنشان کرد: ما یک ستاد هستیم و ستاد فرهنگی هنری دهه فجر یک جریان هماهنگ کننده در کشور است که خودشان تولید کننده نیستند و هیچگاه هم نباید انتظار داشته باشیم که ستاد دست به فعالیت های تولیدی بزند. بنابراین وزارتخانه ها و کسانی که در زمینه های مختلف کشور کار می کنند هریک باید سهمی برای فعالیت های زمان انقلاب داشته باشند.