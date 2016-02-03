آخرین خبرها از فیلم هایی که بیشترین استقبال را داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از سی و چهارمین جشنواره بین الملی فیلم فجر سه فیلم سینمایی «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی، «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی و «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در پردیس سینمایی کوروش به سانس فوق العاده رسید.

فیلم سینمایی «بارکد» در سانس ۲۲:۴۵ دقیقه، «بادیگارد» در سانس ۲۳ و «ابد و یک روز » در سانس ۲۳:۱۵ دقیقه به صورت فوق العاده در پردیس سینمایی کوروش اکران می شود.

همچنین بر اساس اعلام بخش خبری جشنواره، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره درباره روند نمایش فیلم ها و سانس های فوق العاده در سینماهای مردمی گفت: برای فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در سانس ۲۴ سینما آزادی، ۲۳:۳۰ پردیس سینمایی کوروش، سانس ۲۴ سینما فرهنگ و سانس ۲۳ پردیس سینمایی پرشین کرج فوق العاده در نظر گرفته شد تا رکورد سانس فوق العاده در سومین روز جشنواره برای این فیلم ثبت شود.

وی افزود: برای سه فیلم «بارکد» ساخته مصطفی کیایی، «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی و «لانتوری» ساخته رضا درمیشیان به ترتیب در سانس ۲۴ پردیس کوروش، سانس ۲۳ پردیس کوروش و ۲۳:۳۰ پردیس چهارسو سانس فوق العاده در نظر گرفته شده است.