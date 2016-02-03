  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۱۸

فیلم فجر ۳۴ در آینه مهر

آخرین خبرها از فیلم هایی که بیشترین استقبال را داشتند

آخرین خبرها از فیلم هایی که بیشترین استقبال را داشتند

سه فیلم سینمایی «بارکد»، «بادیگارد» و «ابد و یک روز» در پردیس سینمایی کوروش به سانس فوق العاده رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از سی و چهارمین جشنواره بین الملی فیلم فجر سه فیلم سینمایی «بارکد» به کارگردانی مصطفی کیایی، «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی و «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در پردیس سینمایی کوروش به سانس فوق العاده رسید.

فیلم سینمایی «بارکد» در سانس ۲۲:۴۵ دقیقه، «بادیگارد» در سانس ۲۳ و «ابد و یک روز » در سانس ۲۳:۱۵ دقیقه به صورت فوق العاده در پردیس سینمایی کوروش اکران می شود.

همچنین بر اساس اعلام بخش خبری جشنواره، محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره درباره روند نمایش فیلم ها و سانس های فوق العاده در سینماهای مردمی گفت: برای فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در سانس ۲۴ سینما آزادی، ۲۳:۳۰ پردیس سینمایی کوروش، سانس ۲۴ سینما فرهنگ و سانس ۲۳ پردیس سینمایی پرشین کرج فوق العاده در نظر گرفته شد تا رکورد سانس فوق العاده در سومین روز جشنواره برای این فیلم ثبت شود.

وی افزود: برای سه فیلم «بارکد» ساخته مصطفی کیایی، «ابد و یک روز» ساخته سعید روستایی و «لانتوری» ساخته رضا درمیشیان به ترتیب در سانس ۲۴ پردیس کوروش، سانس ۲۳ پردیس کوروش و ۲۳:۳۰ پردیس چهارسو سانس فوق العاده در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 3041672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها