حمله به اسلام مترادف حمله به تمام مذاهب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا از مرکز اسلامی شهر واقع در مسجدی در شهر «بالتیمور» ایالت «مریلند» بازدید کرد. وی در سخنرانی خود در این مرکز اسلامی گفت: لفاظی بر علیه مسلمانان در جامعه آمریکا جایی ندارد.

وی در ادامه افزود: پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تصویر غلطی از اسلام در اذهان عمومی نقش بسته است. به خاطر چند تروریست نمی توان به همه مسلمانان تهمت زد. اسلام درس صلح و امنیت می دهد و با یاری مسلمانان می توان با تروریسم و افراطی گری مبارزه کرد.

بعد از حمله تروریستی در شهر کالیفرنیا حملات به مسلمانان و مساجد آنها در آمریکا افزایش یافته است و مسلمانان در آمریکا احساس ناامنی می کنند.

باراک اوباما به نامه دختر ۱۳ ساله ایالت اوهایو اشاره کرد که در آن نوشته بود از وضعیت موجود هراسان است.

اوباما در ادامه تصریح کرد: این دختر مثل دختران من است و خوف و هراس او باعث نگرانی من شده است.

وی با تشکر از مسلمانان در متحد کردن آمریکا گفت: مسلمانان بخشی از خانواده بزرگ آمریکا هستند. ما مشکلات و مفاد مشترکی داریم و مسلمانان در رشد و ترقی آمریکا نقش مهمی دارند.

لازم به ذکر است در حمله تروریستی به مرکز نگهداری معلولین در ایالت کالیفرنیای آمریکا تعدادی در اثر تیراندازی یک زن و شوهر پاکستانی کشته شدند. داعش مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفت. بعد از این حادثه تروریستی موجی از خشم و نفرت بر علیه مسلمانان در کشورهای غربی شکل گرفت بطوریکه « دونالد ترامپ» نامزد تندروی جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درخواست کرد از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری شود.