برخی عناصر داخلی به آمریکا چراغ سبز نشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی صبح پنجشنبه در همایش ارکان حلقههای صالحین که در محل حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد بیان کرد: وقتی وزیری در کشور میگوید نه تنها تکنولوژی بلکه مدیریت را هم باید از غرب وارد کنیم باید گفت رگههایی در جریان عرصه مدیریت نظام شکل گرفته که دل به اروپا دارد.
وی تاکید کرد: اینکه افرادی با گرایشات غربی وارد مجلس شوند و به رگههای تصمیمگیری نظام برسند بهترین راهکار برای نفوذ دشمن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: با ورود افراد زاویهدار با رهبری به مجلس شورای اسلامی در حقیقت جاسوسان آمریکایی وارد مرکز قانونگذاری کشور شدهاند.
وی با اشاره به اینکه افرادی در فتنه ۸۸ شعار نه غزه نه لبنان سر دادند اگر وارد مجلس شوند، همین شعار را تبدیل به مصوبه خواهند کرد، گفت: اگر این افراد در انتخابات وارد مجلس شوند و در حوزه سربازگیری دشمن قرار گیرند آنگاه سئوال این است چه به سر کشور خواهد آمد؟
وی با طرح این سئوال که آیا دشمن نفوذ میکند که کشور را برای ما بسازد؟ بیان کرد: واقعا این خندهدار است که رئیس جمهور فرانسه میگوید مشکل بیکاری جوانان ایران را میخواهد حل کند آن هم فرانسهای که خودش چنین مشکلاتی در عرصه بیکاری دارد.
آیتالله علمالهدی با اشاره به اینکه نتیجه نفوذ دشمن دو چیز است، گفت: زمانی که دشمن در کشور نفوذ کند در مرحله نخست تخریب ارزشهای انقلاب را در هدف خود دارد که در این راستا میخواهد دین و اسلام را که مانع رسیدن استکبار به اهدافش شده را از سر راه بردارد، در مرحله دوم نیز میخواهد مملکت را بچاپد و این در حالی است که ۴۰ هزار مستشار آمریکایی ۲۵ سال اموال کشور را برای توسعه استکبار به کار میگرفتند و آنها را میدزدیدند.
خطیب جمعه مشهد یادآور شد: حاکمیت ۴۰ هزار مستشار آمریکایی سبب شد ۸۰ میلیون عرب ذلیل اسرائیلیها شوند لذا نخستین کار نفوذ این است که ارزشهای انقلاب را از بین ببرد و کشور را به پایگاه خودش تبدیل کند که متاسفانه چراغ سبزهایی نیز توسط برخی عناصر داخلی به دشمن نشان داده شده که راه نفوذ را برای دشمن باز میکند.
ریزش عناصر انقلابی موجب نفوذ دشمن می شود
وی تصریح کرد: دشمن احساس میکند خیلی از چهرههای انقلابی اوایل انقلاب امروز به صورت عناصر فرسوده و خسته از انقلاب در آمدهاند و در برابر ارزشهای انقلاب قرار گرفتند لذا وقتی دشمن این ریزش را میبیند به خودش اجازه میدهد که نفوذ کند.
وی با اشاره به اینکه برخی از قوی ترین افراد وابسته به نظام عمر انقلاب را با عمر امام راحل برابر می دانستند، اظهار کرد: این افراد برای تداوم نظام اسلامی برنامه خاصی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی برنامه ریزی دقیقی برای چگونگی نفوذ به جامعه اسلامی ما کرده است ادامه داد: نفوذ در مجلس یکی از همین دسیسه ها است.
وی با بیان اینکه هیچ کسی پیش بینی تداوم ۳۷ ساله این انقلاب به گونه ای که نسل سوم نیز این نظام و انقلاب را درک کند، نداشت، خاطرنشان کرد: در حال حاضر انقلاب ما نسبت به زمان رحلت امام خمینی(ره) قوی تر و مستحکم تر است و قدرت رهبری امروز به مراتب از آن دوران بیشتر است .
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