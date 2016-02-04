هنرمندان ایرانی ناشناخته ماندند/سرمایه فرهنگی عامل توسعه یافتگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی روز پنجشنبه در مراسم نکوداشت پیشسکوتان هنرهای تجسمی خراسان رضوی در تالار تاتر شهر مشهد بیان کرد: ظرفیت و پتانسیل بسیار غنی و قابل توجهی در عرصه هنر در کشور و به ویژه در خراسان رضوی وجود دارد که باید از آن ها برای دیپلماسی فرهنگی بهره جست.

وی مهمترین شاخصه برای شناسایی هنرمندان را تهیه بانک اطلاعاتی عنوان کردو افزود: در حال حاضر این اقدام در همه استان‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه معرفی هنر ایرانی به جهانیان فراهم شود یادآور شد: در ین راستا دیپلماسی فعال فرهنگی برای معرفی هنر و هنرمندان ایران به جهان در حال شکل گیری است.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای سال آینده ۲۰ درصد از بودجه معاونت هنری برای گسترش زیرساخت‌های هنری استان‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در راستای حل مشکلات زیرساختی سالن‌های تئاتر و کتابخانه‌ها بودجه مشخصی برای خراسان رضوی دیده شده است ادامه داد: به دلیل ظرفیت های مهم و همچنین درخشش هنرمندان تاتر مشهد در جشنواره تاتر استان ها رفع مشکلات زیر ساختی در خراسان رضوی در دستور کار قرار دارد.

وی از تلاش برای معرفی هنرمندان با جدیت بیشتری خبر داد و گفت: خراسان رضوی زادگاه هنرمندان بسیاری است که باید با برپایی مراسمی در خور شان و متناسب با زمان حیات هنرمندان در معرفی و نکوداشت آن ها اقدام کرد.

سرمایه های فرهنگی عامل توسعه یافتگی

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه سرمایه های فرهنگی از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی محسوب می شوند بیان کرد: خراسان از دیرباز به دلیل وجود بارگاه منور رضوی مهمترین کانون هنری کشور در عرصه‌های مختلف ادبیات، نگارگری، خوشنویسی و سایر رشته‌های هنری بوده است.

مجید ملا نوروزی بیان کرد: خراسان توانسته سبکی با عنوان خراسان رقم بزند که شکوه و جلال این سبک در ادبیات مشهود است.

وی ادامه داد:شاخص هنرهای تجسمی در شهرهای مختلف کشور رنگ و بوی خود را از دست داده و لذا در این راستا حمایت از هنرهای تجسمی و هنرمندان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم همچنین طی ائینی از استاد ایرج خواجوی، قاسم باسط راه و مهین اباصلتی تقدیر شد.