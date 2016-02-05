امکان صادرات آرد از کرمانشاه به عراق و افغانستان

مظفر رحمت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شرکت غله و بازرگانی بنا به رسالت خود از اوایل اردیبهشت از ۵۸ مرکز خرید گندم در استان ۴۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری نموده و پرداختی کشاورزان نیز تا پایان شهریور ماه انجام شد.

وی میزان گندم ذخیره شده در استان کرمانشاه را ۶۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: مصرف سالانه ما ۲۵۰ هزار تن است و اکنون برای ۳ سال گندم برای مصرف در استان داریم.

رحمت آبادی با اشاره به ممنوع شدن واردات گندم در کشور بیان کرد: در حال حاضر ۸ میلیون تن گندم ذیره شده در کشور داریم .

این مسئول میزان محصول سال آینده زراعی را ۹۰۰ هزار تن بیان کرد و افزود: باید به جای واردات به فکر صادرات گندم باشیم.

وی با بیان اینکه ۱۵ کارخانه آرد فعال استان کرمانشاه وجود دارد، اظهار کرد: هم اکنون ۲۰۰۰ نانوایی فعال در استان کرمانشاه داریم و مشکل خاصی در خصوص آرد نداریم.

رحمت آبادی با بیان اینکه بهترین نوع گندم در استان کرمانشاه مصرف می‌شود، گفت: بحث صادرات آرد از استان کرمانشاه به کشورهای عراق و افغانستان در آینده نزدیک در دستور کار قرار دارد.